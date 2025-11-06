全新營收創單月歷史新高 外資再度上修目標價至185元

文 ‧ 杜立羽

▲圖片來源：全新公司官網

今(6)日伴隨者整體市場反彈，全新(2455)公布十月營收達3.55億元，月增2.41%，年增50.33%，創下單月以來歷史新高，營運逐漸轉強，使得今日股價帶量突破150元大關以及站回季線上，上漲6.8%，收在157元大關。

全新主要專注於MOCVD (有機金屬氣相沉積法)磊晶技術，產品涵蓋磷化銦(InP)和砷化鎵(GaAs)磊晶，應用於射頻元件和光通訊元件，微波通訊磊晶大多應用在無線通訊RF領域，終端產品則包含智慧手機、網通、基礎建設以及國防領域。

全新為三五族化合物半導體的龍頭廠，上半年主要受到上游磷化銦基板供應吃緊而面臨出貨壓力，隨者供貨逐步緩解以及光電業務的迅速成長，使得全新10月營收創下歷年以來新高，累計前十月營收達27.76億元，年增0.75%。

市場預期目前能見度仍可維持，伴隨著AI資料中心相關營收大幅成長，目前也以與日本客戶共同合作矽光子項目，終端客戶為兩家美國大廠，第四季將優於第三季表現，並上修今年EPS來到3.26元，預估目標價達185元，潛在漲幅仍有17%以上。

▲圖片來源：CMoney 2455 全新 K線圖

操作觀察-今日股價帶量重新站回所有短期均線，可以以今日低點作為重要防守觀察，前方有賣壓可以等待拉回再做考慮，後續有望突破歷史新高，持續觀察營收動能表現。

