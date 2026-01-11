全新短髮造型鳳山大車掃 林岱樺：要讓高雄更強

圖說：林岱樺以全新短髮造型在鳳山進行大車掃，誓言要讓高雄更強。（圖片來源：記者呂宗正拍攝）

高雄市長參選人、現任立法委員林岱樺11日下午以全新的俐落短髮造型車隊到鳳山掃街，沿途向鄉親致意、傾聽民意。車隊行經市場口、主要幹道與學區周邊，不少民眾一邊揮手、一邊拿起手機拍照錄影，路邊「加油」聲此起彼落，也有人比讚示意、點頭喊話要她「加緊拚」。林岱樺在車上頻頻回禮致意，並向支持者喊話：「我回到鳳山，不是來寒暄，是來解題。」

林岱樺表示，鳳山是她政治生涯的起點、也是「起家厝」，父親曾任鳳山市長；她一路走在市場、巷弄、學校門口與醫院外，不在紅毯上，而在最需要被看見的地方。她也提到，上月27日她在捷運鳳山西站旁舉辦鳳山壓軸造勢，現場湧入大批支持者，展現「三山造勢」最終場的氣勢；今天再以車掃回到同一塊土地，是把那股氣勢轉成更具體的市政答案。

圖說：林岱樺以全新短髮造型在鳳山進行大車掃，出發前到龍成宮參拜。（圖片來源：記者呂宗正拍攝）

林岱樺在受訪時談到全新造型，她表示，昨日種種譬如昨日死 ，今日種種譬如今日生，為了高雄她要更強，這是她的決心，也是她對高雄這塊土地的熱愛，對高雄未來成為國際城市的潛力她深具信心，她未來她會用熱情帶領專業團隊，實現她在選舉期間提出的政見。全新的造型，代表她要用更強自己，讓高雄更強。

林岱樺表示，這一年風雨很多，但她選擇坦然面對。、全力配合；不逃避、不抱怨，繼續站在第一線。她也強調：「鳳山先做到，高雄就做得到。」在晚間將釋出掃街照片與行程紀錄，持續爭取市民認同。

