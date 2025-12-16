全新綜藝節目首播收視亮眼 主持人開香檳.吃炸雞慶功
台北市 / 綜合報導
胡瓜、陳亞蘭與歐弟主持的全新的綜藝節目，上周首播的收視亮眼，讓原來很緊張的三位主持人鬆了一口氣。由於收視率明顯提昇，也代表著周末晚間收看電視節目的人口增加，三位主持不但感到欣慰，也希望觀眾能繼續支持用心製作的好節目。
有胡瓜的載歌載舞，有陳亞蘭的歌仔戲，還有在夜市的熱鬧互動，這麼精彩緊湊的節目內容，在首播時胡瓜、陳亞蘭、歐弟，三位主持人是既期待又怕受傷害，藝人胡瓜VS.陳亞蘭說：「跟觀眾朋友直播嘛，我們的心情是非常非常緊張，但是看完播出我們覺得非常滿意，(對啊我覺得從頭到尾，很多觀眾都有留言說都沒有冷場)。」
因為節目精彩，收視率明顯提昇，讓胡瓜感到十分欣慰，藝人陳亞蘭VS.胡瓜說：「師奶級殺手耶，35到54歲居然收視率這麼的高，真的是你賣臉耶，(哈哈哈妳也賣臉)。」胡瓜更關心周末晚間的總收視人口。
藝人胡瓜VS.陳亞蘭說：「禮拜六收看電視的總人口有沒有上升，有完全上升對，這就是我們要做這個節目，是我們電視人以及電視台的責任。」首播開紅盤，主持人接受獻花，吃炸雞翅代表展翅高飛，並開香檳慶祝。
