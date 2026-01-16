全新綜藝節目「重磅升級」 金曲等級強棒加入

台北市 / 綜合報導

全新大型綜藝節目話題不斷！集結不同單元，內容豐富多元，其中「歌唱舞台」更是討論焦點。節目組昨（16）日驚喜宣布未來將重磅升級，三位實力派唱將，將正式成為固定班底，讓節目看點再升級。

節目主持群說：「大家好，大家好。」走出攝影棚，在戶外與民眾互動做菜，完成任務挑戰，節目主持人陳亞蘭說：「我這叫做閻羅王，你們不是一個牛頭一個馬面。」古裝戲劇橋段也帶有濃厚喜劇色彩，讓觀眾看得捧腹大笑，全新大型綜藝節目，主持群由綜藝大哥胡瓜領軍，攜手金鐘視帝陳亞蘭，與全方位藝人歐漢聲，節目播出後觀眾反響熱烈，特別是以下這個單元佳評如潮。

歌手邵大倫說：「最愛你的人是我，你怎麼捨得我難過。」綜藝型歌手邵大倫，在舞台展現歌唱實力，歌手曾心梅VS.歌手林俊逸說：「不夠時間好好來愛你，早該停止風流的遊戲。」台語歌壇實力唱將曾心梅，與模仿見長的實力派歌手林俊逸，同台演唱展現深厚唱功，接下來這三位也將成為節目固定班底。

歌手曾心梅說：「這一次來到這邊我覺得，瓜哥給我們很多的火花。」歌手林俊逸說：「很開心，跟可以唱更多，自己以前有想唱但沒機會唱的歌。」而胡瓜除了在節目投入心力，更跨界統籌音樂演唱會，其中這位驚喜嘉賓也將現身。

歌手李千娜說：「我好想要加入這個團隊，這個鑽石舞台之夜，因為我一直想要藉由很多自己歌手的身分也好，演員的身分也好，就是想要可以好好延續，爸爸他(花車)事業的生命。」李千娜為了父親毛遂自薦，從節目舞台到音樂演出，參與卡司持續壯大，也讓觀眾對後續內容更加期待。

