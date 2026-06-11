全新通過6億元內購置土地 啟動新廠計畫

黃仁勳這趟訪韓四天，兩度直奔網咖，5 日第一站先到弘大的 T1 Base Camp，跟 Faker 一起在旗艦顯卡 RTX 5090 上簽名，當場抽給粉絲，7 日又跑去江南的網咖，跟 NCsoft 執行長金澤辰、Krafton 董事長張炳圭兩位遊戲公司老闆密談。相較台灣的網咖早就倒得差不多，韓國的網咖卻活到變成 AI 教父談生意的場地，為什麼韓國到現在網咖還盛行？差距可能在這點：韓國的遊戲公司，會給在網咖玩的人好處。

Yahoo遊戲編輯部 ・ 48 分鐘前 ・ 發表留言