全新CMC J SPACE 8人座旗艦型 62萬元親民價

【記者卓羽榛臺北報導】J SPACE自上市以來，深受消費者喜愛，為回應年輕朋友熱愛多人同行、共享旅程的出遊模式，並滿足對8人座LEVEL 2 ADAS先進駕駛輔助系統的需求，CMC全新世代J SPACE再進化，正式推出搭載LEVEL 2 ADAS先進駕駛輔助系統的8人座旗艦型，以市場最親民的8人座售價62萬元(含貨物稅減徵最高10萬優惠)，帶給消費者更全面的安全守護與舒適體驗。

觀察自J SPACE上市以來，廂車LEVEL 2 ADAS車型的選購率超過七成，顯示LEVEL 2 ADAS大大滿足消費者對智慧輔助駕駛的強烈需求，本次全新推出之J SPACE 8人座旗艦型較尊貴型增加LEVEL 2 ADAS與後座電動窗配備超值上市，進化為國內8人座車型中最值得入手的新選擇。



為滿足更多消費者的使用需求，全新推出J SPACE 8人座旗艦型，除搭載LEVEL 2 ADAS先進駕駛，更同步推出貼心選購配件:豪華MPV等級的電動側滑門(右側/市價:25,800元)，讓乘坐體驗更顯尊榮，只需輕推即可優雅開啟或關閉，前座也可以透過中控台的開關輕鬆操作，展現便利與品味兼具的設計巧思。另可選購電動側踏板(右側/市價:16,800元、雙側/市價:25,800元)，車門開啟時會自動展開，讓乘客輕鬆上下車。消費者可依據自身需求，加價選購升級貼心配備，提升日常使用便利性，讓家人朋友一同體驗新世代J SPACE的多功能座駕魅力。