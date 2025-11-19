全新CYGNUS X 正式登場！YAMAHA 推出「免費健檢＋百萬抽獎＋全台試乘」三重盛典 樹立新世代安全守護標竿

（記者張芸瑄／綜合報導）在街頭穿梭的瞬間，安全與操控始終是每位騎士最在意的事。YAMAHA 以嶄新的科技產品結合Revs your heart品牌核心精神，並持續引領騎乘文化的進化。全新世代 CYGNUS X以「為所馭為」為核心精神，正式掀起全台話題熱潮。

這次不僅有新車上市， YAMAHA 更是進一步推出「免費健檢百萬抽獎」、「全台試乘體驗活動」，邀請全台騎士共同感受品牌的熱血與感動。

新世代安全守護：CYGNUS X操控、安全、科技全面升級

CYGNUS X延續 CYGNUS 系列的靈魂，以嶄新的剛性車架、ABS 防鎖死煞車系統、LED 全車燈組帶來更穩定的操控與更高的安全體驗。無論是都會通勤、夜間行駛或長途出遊，皆能感受到平順加速與穩定制動的雙重保障。

這不僅是一次性能的升級，更是一場對「安全」的宣言。YAMAHA 深信，安全不應只是新車的特權，舊車同樣值得被守護。因此，特別推出品牌年度貼心關懷活動【YAMAHA免費健檢 百萬好禮帶回家】，不限廠牌、車型為愛車進行免費健檢，貼心守護您安全過冬。

圖／YAMAHA全通路 免費健檢 × 百萬抽獎 活動資訊。（台灣山葉機車工業股份有限公司 提供）

YAMAHA 免費健檢 百萬好禮帶回家：安全升級 × 驚喜加倍

即日起至 2025 年 12 月 31 日止，全台（含台澎金馬地區） YAMAHA 授權服務通路同步展開免費健檢活動，讓每位騎士都能以「新車級的安全」迎接每一次啟程。

不論品牌、不限車齡，只要前往 YAMAHA 授權服務據點，即可獲得煞車、輪胎、機油等多項專業檢測，由專業技師為您的愛車進行全方位檢查，確保騎行安全無虞。

活動期間，不限廠牌車型之車主到全台YAMAHA授權通路進行免費健檢並完成保養維修、透過YAMAHA LIFE APP登錄車籍資料，即可參加百萬抽獎（每月同一車牌最多發送一次憑證，活動期間內最多同車牌號碼參加三次）。

獎項包含 CYGNUS XR DX版、iPhone 17 Pro、Digital Slim

™

Origin 輕量無線吸塵器、Switch 2、Harman Kardon 藍牙喇叭、Panasonic 咖啡機、象印電子鍋、nanocare 吹風機 等精選好禮，總獎值超過百萬元，回饋所有熱愛騎乘的車主。

YAMAHA希望藉由此活動，鼓勵騎士養成定期機車健檢的習慣，讓每位騎士都能維持最佳安全狀態，安心體驗騎乘的純粹樂趣。

這項活動不僅是對車主的回饋，更象徵 YAMAHA 對安全文化的持續推廣與承諾。

更多活動詳情，請參閱：https://lihi3.me/vbThm

圖／YAMAHA 免費健檢 百萬好禮帶回家。（台灣山葉機車工業股份有限公司 提供）

全台試乘活動同步開跑：親身體驗 CYGNUS X 的進化魅力

即日起，YAMAHA 於全台（含台澎金馬地區）服務據點舉辦 「CYGNUS X全台試乘活動」，以CYGNUS核心精神「為所馭為」為主軸，邀請騎士親身體驗風格與性能的完美融合。

活動期間，消費者可透過官方網站或粉絲專頁掃描 QR Code，登入試乘網站會員，進行到店試乘或預約報到。完成試乘後，App 將發送線上問卷，填寫問卷即可獲得專屬限量好禮乙份（數量有限，送完為止）。

全新世代的 CYGNUS X 以靈活操控與強勁動力著稱，從起步加速到過彎穩定，都展現出輕盈俐落的駕馭手感與安心穩定的底盤表現。

YAMAHA 希望透過這次活動，讓更多騎士在實際騎乘中感受 CYGNUS 車系的進化，在城市街道與日常通勤之間，找到「為所馭為」的自由節奏。

更多活動詳情與試乘據點，請參閱：https://lihi3.me/FzJiC

圖／YAMAHA CYGNUS X 全台試乘活動。（台灣山葉機車工業股份有限公司 提供）

品牌承諾：從安全出發，陪伴每一段旅程

YAMAHA 秉持「感動創造企業」的品牌理念，以 “Revs your heart” 為核心精神，致力於透過提供「超越顧客期待、安全且高品質」的商品與服務，讓每位騎士在騎乘中體驗到心靈的躍動與高度信任。

為實踐對品質與安全的承諾，即日起全台 YAMAHA 授權通路全面啟動「免費健檢百萬抽獎與試乘活動」。YAMAHA 誠摯邀請新世代騎士及所有忠實車主，親身感受品牌對「新世代安全守護」的熱情，讓每一次發動，都充滿下一次感動的期待！

