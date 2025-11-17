全新IP 臺灣創新板獨角獸tibit正式登場

打造亞洲資產管理中心，臺灣證券交易所2021年推出創新板，吸引全球創新資本，現在更推出全新IP，要以創造「獨角獸孵育基地」為核心使命，加速推動臺灣資本市場的國際地位。

圖／TVBS

獨角獸以充滿未來感的電光銀灰為主色調，頭上紅角是能量匯聚點，流動的紋路則融入臺灣科技元素，超級可愛。

臺灣證券交易所董事長林修銘：「我覺得IP這樣子的方式，是最容易跟企業和國人來做溝通，相對來講，也有利於我們做國際的推廣。」

tibit設計師陳普：「所以我們希望也藉由這次的機會，讓全世界透過資本市場，還有科技新創，然後讓台灣的文化輸出到全世界。」

全新IP，除了讓大家更了解創新板，提升市場競爭力、產業聚焦，也對國際資本發出戰略信號。

臺灣證券交易所董事長林修銘：「希望有創新性的公司，到臺灣創新板掛牌以外，我們希望有臺灣的創意，在不同的行業，不同的角落，甚至在人的生活裡面。」

臺灣創新板以獨角獸孵育基地為使命，吸引全球有潛力的新創及企業，進而加速推動臺灣資本市場，躍升為亞洲那斯達克的國際地位。

