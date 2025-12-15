全方位勝利第一名！70白冰冰登高台.王世從從容容應戰 《超級冰冰Show》大贏

民視提供

全方位勝利第一名！《超級冰冰Show》70白冰冰演藝圈媽祖婆「顯靈」登3公尺高台，大展神威收視奪冠！最夯的恰吉「王世堅」封神級神助攻讓《超級冰冰Show》從從容容應戰

民視週六晚上八點由白冰冰、陽帆、台一線東諺阿玟、郭忠祐以及蔡家蓁主持的《超級冰冰Show》上週六12/13主題「超激勵人生奮鬥金曲秀」收視全方位勝利第一名。

4歲以上全收視奪冠2.26；最高收視2.75落在「超級孩子王」新挑戰者陳宥辰與賴哿萲合唱，14歲賴哿萲演唱〈下午的一齣戲〉開口第一句高音讓全場震撼、也讓全台灣觀眾震撼，拿下週六夜晚最高收視冠軍；以及25-49歲年輕族群更擁戴收視來到 1.29全台之冠。

《超級冰冰Show》演藝圈媽祖婆顯應戰顯靈！白冰冰登3公尺千變萬化高空演唱〈醉情歌〉，以及帥氣皇帝扮相與少女團體「Give Me Five」順口溜演唱〈遊台灣〉，深厚底子無NG將全台灣各個景點介紹，瞬間變身來到古代宮廷拿出渾身解數應戰，還邀請到最夯的恰吉「王世堅」讓整個團隊從從容容應戰，堪稱「封神級」的神助攻。