全方位守護大台中水脈！中市環保局表揚績優水環境巡守隊

▲績優水環境巡守隊表揚。

【記者 廖美雅／台中 報導】台中市政府環保局表揚 114 年度績優水環境巡守隊，環保局表示由衷感謝全台中共845位隊員無私奉獻，齊心守護大安、大甲及烏溪等重要流域，此次共頒發3隊特優、3隊優等、3隊優良及24隊奉獻獎，肯定巡守志工在第一線守護河川水質、維護水岸生態的辛勞與成就。

▲豐原區南村里巡守隊辦理宣導活動環境教育向下扎根。

今年9支績優隊伍各具特色：第1名「豐原區南村里巡守隊」致力於將水環境守護意識扎根社區與校園，帶領居民深入了解『八寶圳』這條生命之河；第2名「西屯區協和里東大溪巡守隊」在高度開發的工業區與工程現場中堅守崗位，更攜手東海大學將東大溪轉化為串聯大肚山的生態廊道，並代表台中角逐全國榮耀；第3名「大里區永隆康河巡守隊」則發揮全市隊員數最多的動能，落實全方位的監測與宣導。此外，環保局特別加碼獎勵112年獲得全國優良級肯定的「石岡區石岡里食水嵙溪巡守隊」，肯定其卓越的守護實力。

▲(西屯區協和里東大溪巡守隊代表台中市參加全國優良水環境巡守隊評選獲得委員好評。

環保局指出，台中市共有33支水環境巡守隊，巡守志工服務足跡遍及山海屯市區，今年度展現驚人行動力，辦理166場淨溪及水質監測活動、動員逾4,000人次，清除高達19公噸垃圾與雜草，更通報65件水污染案件，成為遏止環境污染、守護清澈水源的最強後盾。

環保局表示，優質的水環境有賴於全民共同守護，由衷感謝巡守隊員們風雨無阻的辛勞付出，也呼籲市民朋友若發現水體異狀，請第一時間與環保局聯繫，一起以行動守護每一條河川，守護這座城市的清澈脈絡，打造更宜居的親水空間。（照片／記者廖美雅翻攝）