全方位鎖台！共軍實彈演習 歐盟、德法日罕見同步發聲嚴厲警告
國際中心／程正邦報導
台海局勢在跨年之際陷入高度緊繃。中國解放軍東部戰區於29日突襲式宣布，正式展開代號為「正義使命-2025」的大規模環台軍事演習。此次行動不僅規模空前，禁航區座標更創下「極限抵近」紀錄，南部演習點距離屏東鵝鑾鼻僅約9海浬，實質切入台灣24海浬的鄰接區。這場演習瞬間引發全球高度戒備，歐盟與印太、歐陸多國紛紛發表強硬聲明，要求北京停止以武力脅迫改變現狀。
歐盟與德法聯手譴責：台海穩定攸關歐洲繁榮
針對共軍將台海「內海化」的挑釁行為，歐盟對外事務部（EEAS）於30日發布正式聲明，直指中國的軍事操演已對國際和平構成風險。歐盟在聲明中強調，台海的安全與繁榮具有關鍵戰略意義，維持現狀不僅是區域議題，更是歐盟的直接利益所在，歐盟「堅決反對任何單方面透過武力或脅迫改變現狀的行為」。
隨後，歐陸兩大強權法國與德國也相繼發聲。據《法新社》報導，法國外交部對於共軍在台海周邊發動的大規模演習表示深切「關切」，呼籲各方應保持克制，避免情勢走向不可挽回的衝突。德國外交部發言人則措辭嚴厲地表示，這種未經事先通知的突發演習嚴重威脅區域穩定，並正告北京應履行「負責任國際行為者」的職責，而非成為區域不穩定的根源。
日方高度戒備 已向中方表達關切：日本首相表態
日本首相高市早苗之前曾表態，「台灣有事即日本有事」，若台海發生衝突，日本極可能進行軍事介入，讓中日關係陷入空前緊繃，不少外媒分析，中共此次加大圍台演習力道，是在測試美日聯盟的底線。日本國內也因台海局勢升溫加速國防布局，日甫通過創紀錄的國防預算。據《共同社》報導，消息人士透露，針對中國在台灣附近舉行軍演一事，日本已向中方表達關切。
2023年國防部前部長邱國正曾多次在立法院明確表示，國防部已授權第一線部隊，若共軍進入我國12海里領海範圍，即視為「第一擊」，國軍將依令反制。國芳部長顧立雄去年也重申：未經許可進入12浬，將自衛反擊。對於共軍在台灣周邊進行實彈射擊，陸軍司令部也在臉書發布影片，披露陸軍備戰操演畫面。這場跨年度的軍事對峙，已讓台海成為2025年國際地緣政治最不穩定的火藥庫。
更多三立新聞網報導
洪浦釗觀點》泰越同聲呼籲台海和平：把中國的謊言推回原形
AIT照片藏玄機！藍委表情嚴肅 他揭美「威懾倡議」與大罷免有關
澳紐總理聲明重申台海和平穩定重要性 外交部：攜手促進印太和平繁榮
不畏中國施壓！菲律賓政府重申重視台海和平穩定 外交部表達肯定
其他人也在看
解放軍圍台軍演！「昔批賴魯莽」美專家：軍備競賽台灣無勝算
解放軍東部戰區29日、30日進行「正義使命-2025」對台圍島軍演，曾抨擊總統賴清德「魯莽」的美國智庫「國防重點」亞洲事務主任高德斯坦（Lyle Goldstein）指出，中國大陸在兵力上有壓倒性優勢，且武器品質與訓練水準上也處於領先，「這是一場台灣幾乎毫無勝算的軍備競賽」。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 70
慎防「由演轉戰」！國防部示警：共軍若越12浬即屬第一擊 國軍已授權反制
[Newtalk新聞] 中共今日突襲對台實施軍演，並預告將於明日進行實彈射擊演練，並在台灣周邊劃設多處危險區域。對此，國防部今（29）日召開記者會說明應處作為，強調已全面提升戒備層級，並明確指出，若中共軍機、軍艦進入我12浬領海或領空，將視為「第一擊」，國軍已獲授權依規定實施自衛反制。 國防部表示，中共透過北京國際航行通告（NOTAM）公告，於12月30日08時至18時在台灣周邊劃設7處危險區域，進行實彈射擊演訓。情次室次長謝日昇中將指出，國軍已全面掌握相關動態，並依「料敵從寬」原則，將所有可能的飛彈彈道與射擊區域納入監控範圍，包含火箭軍相關動向。 作計室次長連志威中將表示，國軍已啟動「立即戰備操演」，強化空、海及陸上整體防護部署，並依據作戰需求完成兵力配置與應變準備。針對共軍可能出現「由演轉戰」的情境，已事前完成兵力部署與反應流程，確保第一時間可有效應處。 對於外界關注若中共機艦進入我方12浬領海或領空將如何因應，連志威說明，國防部已明確界定處置原則，並授權第一線指揮官依據交戰規則（ROE）行動。只要中共軍事載具未經許可進入我方領空或領海，即構成「第一擊」，國軍可依威脅程度採取必要反新頭殼 ・ 1 天前 ・ 588
共軍實彈射擊散落我24浬線周邊！顧立雄坐鎮掌握痛批中共高度挑釁
[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導國防部今（30）日表示，自今早9時起，共軍福建地區遠火部隊，針對其所劃設北部目標區進行一波實彈射擊，落彈區散布在我24浬...FTNN新聞網 ・ 15 小時前 ・ 260
藍白合慘破局？鄭麗文暗指明年徵召「他」選新北 黃國昌回應了
即時中心／黃于庭報導朝野各黨派持續布局2026九合一大選，民進黨拍板綠委蘇巧慧出戰新北市長，國民黨則以台北副市長李四川、新北副市長劉和然呼聲較高。國民黨主席鄭麗文昨（29）日說，黨內協調不至於走到初選，不過考慮李四川還有任務在身，「看我講得這麼白了」，被外界解讀為表態徵召。對此，日前正式宣布參選的民眾黨主席黃國昌今（30）日回應，尊重國民黨內民主程序。民視 ・ 11 小時前 ・ 100
快訊／中共實彈近逼台灣？ 國防部證實：北部外海24浬線周邊
國防部於今（30）日表示，自上午9時起，中國共軍福建地區遠火部隊在劃設的北部目標區進行實彈射擊，落彈範圍散布在我國24浬線周邊。國軍隨即啟動聯合兵力及火力系統，嚴密追蹤監控，共同應對可能威脅。國防部長顧立雄直言，中共的舉動高度挑釁，不僅破壞區域和平穩定，也對運輸船隻、貿易活動及飛行航線造成安全風險。EBC東森財經新聞 ・ 14 小時前 ・ 109
看不下去！中國圍台耀武揚威 日《讀賣新聞》痛斥：無理暴行
即時中心／林耿郁報導針對中國解放軍在台灣周邊展開大規模軍事演習，日本《讀賣新聞》今（30）天刊登一篇措辭強硬的社論，批評北京升高台灣海峽緊張，並指中國以「台灣有事」為藉口，對日本展開恫嚇、威脅區域穩定，完全屬「筋違い（不合理）」的「暴挙（暴行）」！民視 ・ 17 小時前 ・ 241
中共宣布圍台軍演 戰機凌晨早已起飛
中共宣布圍台軍演 戰機凌晨早已起飛EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 32
鄭麗文直接喊徵召李四川 國民黨急澄清！
國民黨主席鄭麗文今（29）日接受專訪時透露，2026新北市長國民黨不會透過初選制度，而是會徵召台北市副市長李四川參選，引發黨內熱議。對此，國民黨發言人牛煦庭緩頰說明，一切還是會按照程序為之，「主席的意思是，對於「新北協調工作有一定把握」。」中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 74
為何這時展開軍演？中國軍事專家解答「直指美台3挑釁」
中共宣布展開「正義使命-2025」的軍演行動，引發各界關注。為何這時會有中共軍演？中國軍事科學院的研究員付征南分析，目的是為反制「美台勾連」，近期美國對台灣銷售軍備，金額、性質、體系均升級，美台不顧中方警告挑釁，解放軍就得採取「合理合法的被迫之舉」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 25
2026新北藍白合破局？黃國昌大造勢爭市長 鄭麗文鬆口：明年徵召李四川
2026年地方大選剩不到1年，朝野各政黨陸續展開布局，外界關注在野陣營藍白合情況，民眾黨主席黃國昌27日下午在新北新莊舉辦首場造勢活動，角逐新北市長態度明顯，讓外界好奇藍白合是否破局。對此，國民黨主席鄭麗文今（29）日在節目《千秋萬事》鬆口，國民黨會先產生自己的人選，考慮北市副市長李四川還有任務在身，畢竟現在他還在北市府上班，希望明年再徵召。民眾黨日前舉行......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 88
嗆賴清德「中二生水準」 鄭麗文：不要搞到我比你先訪美
[Newtalk新聞] 總統賴清德日前接受媒體專訪，稱他很難理解，在野黨稱支持中央政府總預算，卻不願意在立法院付委審查，這有違常理。國民黨主席鄭麗文今（29日）則回酸，賴清德一天到晚搞挑撥，「你不要搞到我鄭麗文比你賴清德還先一步去紐約」、「美國人玩國際政治，也不是像你這種中二生的水準。」 賴清德在媒體專訪受稱，這一兩年有太多社會爭議性法律，國民黨就強行逕付二讀、未經委員會審查，這是違反民主程序的。軍購案、總預算，連審查都不願意審查，不符合民主精神，希望在野黨了解，國家只有一個，不妨在民主程序上競爭，讓人民做決定。 鄭麗文今則回應，賴清德努力半天、詆毀她半天，結果賴清德不要搞到最後，「我還比你先一步去華府，我希望你把我先一步去北京，可是你不要搞到鄭麗文還比你先一步去華府，我其實可以現在就去，不是華府，講錯了！是比他先一步去紐約，他沒有辦法去華府，這是現實，沒辦法，你不要搞到我鄭麗文比你賴清德還先一步去紐約。」 鄭麗文表示，她是在野黨主席，隨時可以飛紐約，但明年的520很快就到了，賴清德不緊張，她都替賴緊張。中華民國總統，戰後要過境紐約、訪問友邦，還沒有人像賴清德拖這麼久還沒有辦法去的。新頭殼 ・ 1 天前 ・ 75
新竹縣長藍營三搶一 楊文科官邸辦協調會 林思銘確定退出
地方中心／綜合報導2026國民黨新竹縣長由誰出線，立委林思銘、徐欣瑩，以及現任副縣長陳見賢，三人都表態參選。新竹縣長楊文科週二中午在官邸和三人面對面協調會，最後林思銘決定讓賢退出，但如何決定出人選，還沒共識。楊文科表示，今天只是交換意見，並非定生死、選邊站。黑頭車出入新竹縣長官邸，國民黨副主席李乾龍、前縣長邱鏡淳都出席，因為2026新竹縣長之戰，黨內出現三搶一局面，週二中午新竹縣長楊文科和黨中央，面對面和三人協調。新竹縣長楊文科：「今天也非常感謝林思銘委員，他決定讓賢，他不參選這一次黨內提名參選，今天只是交換意見不是定生死，事實上我們也不是選邊站，而是為了選舉勝利來鋪路。」立委林思銘將退出國民黨新竹縣長初選（圖／民視新聞）協調一個多小時，最後立委林思銘決定讓賢，退出初選，讓徐欣瑩、陳見賢繼續溝通。立委（國）徐欣瑩：「協調的結果就是，目前還沒有辦法確認一組出來，黨中央有特別傳達，我們鄭麗文主席的指示，要在明年三月以前各縣市的人選，都要確認。」初選人選，明年三月前才會確定，不過黨內卻出現雜音，認為徐欣瑩2015年曾脫黨參選，忠誠度有問題。國民黨立委徐欣瑩、新竹縣副縣長陳見賢（圖／民視新聞）立委（國）徐欣瑩：「但是我表達我相信，絕對不是我們在場的同志，我當時我就說，化做春泥更護花，2015年的時候在立法院，跟在野黨的立委，成立了一個立院新聯盟政團，讓整個在立法院，國民黨加立院新聯盟，2比2對抗在野黨。」陳見賢也發出聲明，強調目標始終如一，將繼續勤走基層，兩人都表達選到底的決心，新竹縣長由誰出戰，恐怕還有得喬。原文出處：國民黨新竹縣長誰出線？ 林思銘確定退出「這兩人」將再協調 更多民視新聞報導媒體曝多位藍委赴廈門參加台商活動 傳中國藉機接觸在野確保「沒有意外」傳翁曉玲.葉元之等8藍委集體赴中? 綠酸:假交流真領旨陳進興病逝「享耆壽93歲」楊文科不捨：他像另名「造山者」民視影音 ・ 8 小時前 ・ 1
解放軍50秒短片秀海空肌肉！「加個油去台北」戲謔字幕讚：台灣那麼美
中國解放軍東部戰區昨天（29日）無預警宣布，展開「正義使命-2025」軍演，預計集結陸、海、空及火箭軍等兵力，在台海周邊進行演練；當晚還以「那麼近那麼美，隨時到台北」為題，發出50秒短片，片中字幕還提及「加個油去台北」、「這麼近、那麼美，隨時到台北」等戲謔字眼，共軍更預告，今天（30日）將在台灣周邊展開實彈射擊，要求船隻和飛行器不要進入公告的海空域。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 34
解放軍明起圍台軍演 賴清德首度發聲
[NOWnews今日新聞]中國解放軍東部戰區今（29）日以所謂「正義使命-2025」為名，預計明日在我國周邊實施針對性軍事演習，對此總統賴清德特別在國防部臉書與社群平台限時動態表示，政府已就情勢變化妥...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 61
解放軍今圍台軍演 賴清德今日再發聲
[NOWnews今日新聞]中國解放軍東部戰區昨日突宣布以「正義使命-2025」為名，於今（30）日在我國周邊實施針對性軍事演習，對此總統賴清德上午透過社群平台發文表示，維護台海與印太和平，是國際社會的...今日新聞NOWNEWS ・ 16 小時前 ・ 23
謝衣鳳姐弟拚縣長又掌議會 地方傳質疑聲浪
[NOWnews今日新聞]國民黨立委謝衣鳳日前表態參選彰化縣長，有望將對決民進黨候選人、綠委陳素月。不過，謝衣鳳一宣布參選，外界立刻聚焦在其胞弟謝典霖的動向上。謝典霖現為彰化縣議會議長，他日前公開表示...今日新聞NOWNEWS ・ 17 小時前 ・ 34
環台軍演不是跟「台灣有事」有關？ 中國官媒給答案
[Newtalk新聞] 中國人民解放軍東部戰區今（29）日宣佈，將從即日開始，組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，進行代號「正義使命-2025」演習。對此，長期觀察台灣政局發展的日本學者小笠原欣幸則質疑，中共此次發動軍演，可能與日本首相高市早苗「台灣有事」言論有關。不過，中國官媒則分析，此次軍演可能與日前美對台軍售有關。 根據《央視新聞》報導，解放軍東部戰區發言人施毅陸軍大校表示，自 12 月 29 日開始，中國人民解放軍東部戰區將組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，組織「正義使命-2025」演習。 施毅強調，此次軍演是對「台獨」分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動。 面對中共軍演，小笠原欣幸在臉書發文指出，雖然此次軍演與以往相同，不過考量高市早苗近期發表「台灣有事」發言，中共此舉恐怕是要對日台合作一事提出警告意味；與去年兩次及今年四月的軍演想比，此次演習值得密切關注差異。 然而，中共官媒《環球時報》分析，此次軍演是回應美國政府於本月17日宣布新頭殼 ・ 1 天前 ・ 8
謝衣鳯爭取彰縣長提名 黨內對手這麼看
[NOWnews今日新聞]藍委謝衣鳯昨天宣布爭取參選彰化縣長，原盛傳她是「被賴清德激到」，但謝衣鳯表示，在賴清德昨天到彰化前已錄好宣布參選的影片。比她早起跑爭取黨內提名的2位前副縣長柯呈枋、洪榮章，對...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 10
公開回應中共軍演！鍾佳濱正告北京：砲火只會激起台灣人守護家園決心
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今(12/29)表示，民進黨團要正告北京：威脅換不到認同，砲火只會激起台灣人民守護家園的決心，民...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 99
以色列承認索馬利蘭主權！矢板明夫曝重要訊號：台灣被承認國家機會提高
以色列開外交首例，正式承認東非的索馬利蘭為獨立國家，並與索馬利蘭建交。對此，日本資深媒體人矢板明夫指出，對台灣而言，這是一個極為重要的訊號，「台灣在國際上被承認的可能性，客觀上正在一點一點提高。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 61