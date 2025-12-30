全方位鎖台！共軍實彈演習 歐盟、德法日罕見同步發聲嚴厲警告

國際中心／程正邦報導

中國人民解放軍東部戰區30日發布台灣週邊演習影片。（圖／翻攝微博）

台海局勢在跨年之際陷入高度緊繃。中國解放軍東部戰區於29日突襲式宣布，正式展開代號為「正義使命-2025」的大規模環台軍事演習。此次行動不僅規模空前，禁航區座標更創下「極限抵近」紀錄，南部演習點距離屏東鵝鑾鼻僅約9海浬，實質切入台灣24海浬的鄰接區。這場演習瞬間引發全球高度戒備，歐盟與印太、歐陸多國紛紛發表強硬聲明，要求北京停止以武力脅迫改變現狀。

解放軍「正義使命-2025」圍台軍演畫面。（圖／翻攝自東部戰區微博）

歐盟與德法聯手譴責：台海穩定攸關歐洲繁榮

廣告 廣告

針對共軍將台海「內海化」的挑釁行為，歐盟對外事務部（EEAS）於30日發布正式聲明，直指中國的軍事操演已對國際和平構成風險。歐盟在聲明中強調，台海的安全與繁榮具有關鍵戰略意義，維持現狀不僅是區域議題，更是歐盟的直接利益所在，歐盟「堅決反對任何單方面透過武力或脅迫改變現狀的行為」。

美國總統川普29日與以色列總理納坦雅胡會後，被問及中共圍台軍演，他試圖淡化事態嚴重性，稱自己和習近平關係很好，只是例行演習，「沒說要打」。（圖／翻攝自X平台 @LePapillonBlu2）

隨後，歐陸兩大強權法國與德國也相繼發聲。據《法新社》報導，法國外交部對於共軍在台海周邊發動的大規模演習表示深切「關切」，呼籲各方應保持克制，避免情勢走向不可挽回的衝突。德國外交部發言人則措辭嚴厲地表示，這種未經事先通知的突發演習嚴重威脅區域穩定，並正告北京應履行「負責任國際行為者」的職責，而非成為區域不穩定的根源。

國防部情次室次長謝日升中將說明共軍圍台軍演D2掌握狀況。（圖／翻攝畫面）

日方高度戒備 已向中方表達關切​：日本首相表態

日本首相高市早苗之前曾表態，「台灣有事即日本有事」，若台海發生衝突，日本極可能進行軍事介入，讓中日關係陷入空前緊繃，不少外媒分析，中共此次加大圍台演習力道，是在測試美日聯盟的底線。日本國內也因台海局勢升溫加速國防布局，日甫通過創紀錄的國防預算。據《共同社》報導，消息人士透露，針對中國在台灣附近舉行軍演一事，日本已向中方表達關切。

因應中共軍演，陸軍澎湖防衛指揮部30日進行全島重要目標防護戰備偵巡演訓，出動戰車、甲車等。

2023年國防部前部長邱國正曾多次在立法院明確表示，國防部已授權第一線部隊，若共軍進入我國12海里領海範圍，即視為「第一擊」，國軍將依令反制。國芳部長顧立雄去年也重申：未經許可進入12浬，將自衛反擊。對於共軍在台灣周邊進行實彈射擊，陸軍司令部也在臉書發布影片，披露陸軍備戰操演畫面。這場跨年度的軍事對峙，已讓台海成為2025年國際地緣政治最不穩定的火藥庫。

更多三立新聞網報導

洪浦釗觀點》泰越同聲呼籲台海和平：把中國的謊言推回原形

AIT照片藏玄機！藍委表情嚴肅 他揭美「威懾倡議」與大罷免有關

澳紐總理聲明重申台海和平穩定重要性 外交部：攜手促進印太和平繁榮

不畏中國施壓！菲律賓政府重申重視台海和平穩定 外交部表達肯定

