全方位3D科技守護維安 新北議會肯定警局前瞻部署

【民眾新聞葉柏成新北報導】新北市議會第六審查會於今（24）日前往新北市政府警察局蘆洲分局參訪，聽取「全方位3D科技維安網」專題簡報，實地了解大型活動的安全維護部署。議員們表示，透過此次參訪，看見新北警局在科技警政上的前瞻布局與落實成果，對提升交通管理、人潮疏導與現場安全維護均具高度助益，讓市民參與活動更有保障。

警察局長方仰寧向市議會第六審查會議員說明，警局持續推動科技強化治安韌性，全面啟動以「點、線、面」縱深概念建構的全方位3D科技維安網。系統整合警用無人機高空巡查、P-CAM與M-Police行動載具回傳第一線即時畫面、穿戴式攝影機蒐證，加上全市近3萬支監視器與後端GIS及大數據分析，使指揮所能掌握從空中到地面的完整資訊鏈，提高現場研判與警力調度速度。

警局並於現場模擬「大型活動前進指揮所」的開設流程與設備配置，將現場即時影像回傳至指揮所，完整呈現科技如何協助警方迅速掌握現場情況與進行精準調度。此次展示也讓議員直接看見所有影像如何在第一時間匯入指揮平台，對整體維安架構有更具體、直觀的認識。

方仰寧指出，新北警目前已建置全國第一支警用無人機隊，包含20架無人機與102名合格隊員，並於114年完成16個分站布建，能在各轄區緊急狀況下迅速升空支援。無人機已廣泛運用於交通疏導、路況查報、大型活動勤務及災害救援等，協助警方快速蒐集資訊、強化整體判斷與應變能量。搭配M-Police行動載具、監視器，形成智能分析與即時影像回傳的科技防護網，使警方在面對大量人潮與突發狀況時更加迅速、精準。

102年1月1日至114年10月31日，新北警科技維安網已應用於5,510場次活動與勤務，涵蓋跨年、遶境、大型演唱會等，成為新北市推動科技治理的重要基礎。

方仰寧感謝市議會第六審查會對大型活動安全維護的支持與肯定，表示未來將持續深化科技警政，結合科技設備、專業警力與民力，全面提升大型活動的整體安全維護能力，讓市民與遊客都能安心參與、放心享受新北的城市魅力。