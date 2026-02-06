全日空攜手訂房平台 打造多樣化的日本旅遊新體驗

日本規模最大的 5 星級航空公司—— ANA 與樂天集團旗下著名的網路旅行社——樂天旅遊，將從 2 月 9 日建立新的合作夥伴關係，共同推出聯名活動，為海外旅客提供全方位的「日本門戶Japan Gateway」體驗。鼓勵旅客透過獨家優惠、更便利的旅行服務及社群媒體抽獎活動，規劃出理想中的日本假期。只要訂閱 ANA 電子報，旅客即可解鎖涵蓋旅程中 3 個重要階段的一系列折扣：台日航線機票折扣、機場免稅店折價券及日本國內住宿優惠。

創造無限可能：五星級服務結合超過 40,000 間日本當地旅宿

本次合作匯集了 ANA 連續 13 年榮獲 SKYTRAX 五星級評級的世界頂級服務，以及樂天旅遊遍佈日本各地超過 40,000 間旅宿的房源。無論是奢華的市區飯店或傳統的日式待客之道，都能提供無與倫比的豐富選項。透過 ANA 綿密的日本國內線航網，從東京可飛往超過 40 座日本城市，結合樂天旅遊深耕已久的的旅宿產品，提供旅客在整個日本旅行期間都能享受無縫接軌的五星級體驗。

贏得樂天旅遊 IG 社群媒體平台機票抽獎活動

樂天旅遊將於官方 IG 帳號 @rakutentravel_twn上，為居住在台灣者舉辦一場互動式社群媒體活動，ANA 將作為官方獎品贊助商的方式參與。旅客需追蹤樂天旅遊的 Instagram 帳號、在活動貼文下留言，並透過活動網址，訂閱 ANA 電子報，即可參加抽獎，頭獎是台北東京來回雙人機票！

廣告 廣告

ANA 台灣分公司總經理古牧海表示：「很高興能與樂天旅遊合作，為台灣的旅客提供高 CP 值的日本旅遊方式。作為一間 5 星級航空公司，我們致力於提供完美且難忘的旅行體驗。這次合作結合了 ANA 著名的日式款待與樂天旅遊多元的旅宿選擇，確保每位旅客都能客製化自己的完美日本旅程。」

位於新加坡的樂天旅遊總監 James Park 補充道：「我們很高興能與 ANA 合作，為前往日本的旅客創造一個更無縫接軌、更豐富的旅程。透過結合 ANA 的 5 星級卓越服務與我們超過 40,000 間旅宿的房源，期待能提供台灣旅客更便捷地探索日本多元目的地的方式，以及創造難忘體驗的能力。」

樂天旅遊台灣區總經理陳忠豪也提到：「為此次合作，樂天旅遊也特別先行加碼推出限量 2,000 張 7 折快閃優惠券，活動從 2026/2/6 (五) 09:00 至 2026/2/13 (五) 23:00，單筆訂單最高再折抵5,000 日圓 (約新台幣 1,000 元)，促進此次合作訂購熱度。」 查看原文