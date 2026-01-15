全日空星戰彩繪機C-3PO抵台卸妝 航迷、星戰迷搶拍

全日空星戰彩繪機C-3PO在14號抵達桃園國際機場進行卸妝任務。（圖／東森新聞）





全日空星戰彩繪機C-3PO在14號抵達桃園國際機場進行卸妝任務，一身亮麗的黃色塗裝被暱稱為醃蘿蔔，相當可愛，也吸引了非常多航空迷與星戰迷到場參與。

萬里無雲的天空中，怎麼遠遠飛來一條醃蘿蔔，哎呀開玩笑這是暱稱，因為抵達桃園國際機場的是全日空與星際大戰合作打造的彩繪機C-3POANAJET，而這C-3PO是電影星際大戰系列中的角色，在經過多年的經營之後，全日空原本宣布1/9最後一次飛行，12號會飛往台灣卸妝。

不過因為機務問題，一延就延了兩天，這也吸引了更多航空迷以及星戰迷，一起到桃機朝聖告別。

民眾：「披著這個塗裝的最後一趟飛行，覺得說不來拍一下，好像有點可惜。」

民眾：「想說來做一個最後的紀念，它平常也不會有機會，出現在台灣這邊，所以會比較特別。」

就是因為難得來台灣就是直接來卸妝，所以有非常多民眾一早就聚集在第二航廈的北觀景台，有非常多人準備了望遠鏡長鏡頭，搶拍這架彩繪機的最後風采，而桃機也特別近距離直播畫面，讓無法到場的粉絲也能共一起參與這場盛會。

