全明星會不會／蕭敬騰口舌進化露一手

蕭敬騰為大家帶來一首包大哥的經典名曲〈跑跑跑〉。（喂才不是）

說到口誤，蕭敬騰可是過來人。他曾為了宣傳主打歌〈袖手旁觀〉，不小心講成袖手「膀胱」。（ㄢㄤ不分的朋友快來自首）不過那都是年少無知的往事了，日前他出席愛彼錶派對活動，這次不是袖手膀胱，是秀手…上的最新款手錶，聊起新色「雲夜藍50」可是琅琅上口，完全沒吃螺絲呢～小編要幫老蕭papapa（啪啪啪），是拍手的意思，醬用應該沒錯吧？（轉頭問粿粿）哪家正音班那麼棒？小編要推薦給家寧。

舒淇容貌焦慮心好累

舒淇首次當導演的忐忑不安全寫在臉上，意外出現反差萌，很溝錐餒～

舒淇演而優則導，首部編導的電影《女孩》征戰國際影展，如今回到家鄉台灣上映，她反而緊張起來，想知道大家的評價卻又害怕面對，笑說：「醜媳婦總要見公婆。」監製葉如芬聽了趕緊幫修正：「那叫近鄉情怯！」不愧是文化人出口成章啊～不過說起舒淇對新作品的「容貌焦慮」，工作人員都超有感，她不停修改，直到記者會前還在問，是否能再修剪一個版本？慘遭葉如芬打槍：「我聽完眼睛都要掉下來。這個禮拜就要上片了，當然不行！」

