全明星會不會／鬼鬼仰天長笑向錢看

鬼鬼（右）遭姚元浩（左）爆料「暗懷鬼胎」，藉女兒抓周之名，向他硬討紅包，貪財到自己都笑芬（=笑瘋）。

中文博大精深，一語雙關更是精髓所在。順道一提，大家知道「髓」唸「ˇ」，不是「ˊ」嗎？（小編寫稿打不出來才發現）（回家罰寫100遍）扯遠了，話題回到去年「暗懷鬼胎」、無預警生女的鬼鬼，產後正式復出實境節目《嗨！營業中》第6季，問她還想再生第二胎嗎？鬼鬼大呼：「養小孩真的很花錢！我現在工作來者不拒。」她想了想補充說，太裸露的不行，像是拍三點全露寫真集。下一秒又改口：「不過如果酬勞2千萬元，倒是可以考慮。」小編再教大家一句：有錢能使鬼推磨。

羅志祥已讀不回洗白中

羅志祥這幾年洗白洗得很成功，連以前的招牌古銅膚色都減了兩階色號吧？

孔子曰：「益者三友。友直，友諒，友多聞。」現代版「翊友」（=邱勝翊好友）是「有讀，有回，有按讚。」看看網友挖出多少粿粿與王子的社群互動啊！但是醜聞爆發後，其他朋友都呈現「已讀不回」狀態。曾是王子球友的羅志祥（小豬），在台語新歌MV活動上被問到此事，透露兩人已多年未聯絡，「我沒有資格評論別人的事。」Hmmm…這話太中肯了，畢竟小豬才剛洗白，我們要潔身自愛。

