《全明星運動會》宿敵合體 錢薇娟、江宏傑引爆《最強的身體》紅白對抗

《全明星運動會》昔日領隊錢薇娟、江宏傑擔任《最強的身體》大來賓。（圖／好看娛樂提供）

《最強的身體》迎來最終決戰，不僅是狂人的體能戰役，更是難得一見的明星對抗賽，強強聯手的紅白對抗。製作單位選擇在鳳山體育館盛大舉辦，並重磅邀請《全明星運動會》昔日領隊錢薇娟、江宏傑擔任大來賓，這對「金牌宿敵」久違的合體，讓現場上千名觀眾熱血沸騰。

史無前例的「紅白兩隊」對抗賽，紅隊由「全能運動員」張庭瑚領軍，曾打破多項跳部紀錄的他，此次與金馬男配角高英軒聯手，即便高英軒飽受高爾夫球肘所苦，仍放話要展現極致的「鏡子肌群」訓練成果。百萬 YouTuber酷的夢也驚喜現身，自嘲是「剪片宅男」的他更語出驚人：「要是輸給一個整天在家剪片的人，你們真的會有夠丟臉！」挑釁意味十足。此外，FEniX的MAX與李承隆、ALL IN 5的吳承恩與董哲瑋，以及 HUR+的三位強悍女力，皆要在決戰中證明偶像不只有顏值。

酷的夢（左）參戰最強的身體。（圖／好看娛樂提供）

主打「跨世代」與「專業級」的白隊，不僅有54歲日籍男星加賀美智久（Tomo）領銜「50+組別」挑戰年輕後輩，還有擁有專業防護員背景的「國民哥哥」初孟軒以擊劍亞軍的精準身手強壓全場。最令老粉驚喜的莫過於《全明星運動會》第一季紅隊成員芳芸、郭芝吟（吱吱）與阿樂的驚喜合體，這群「回娘家」的女將實力依舊，代表白隊出賽誓言要在鋼琴與電玩之外，展現優雅完賽的韌性。新生代男團ARKis與VERA也派出精銳，要在前輩面前證明「這是我們的時代」，讓現場氣氛火藥味十足。

除了場內激鬥，場邊紅隊邀來味全龍啦啦隊家豪、心璇與樂天啦啦隊ABY、笑笑一起組成強大應援團 ；白隊則由Fubon Angels的TRAVIS、安娜與Passion Sisters的Gary、JJUBI聯手迎擊 。其中來自韓國的「山豬公主」JJUBI，誓言要在台灣挑戰最後一次應援機會，與團長Gary展現絕佳的跨國默契 。

