《全明星》女星健康亮紅燈 「1週進醫院5次」 認：比預期嚴重

房思瑜透露自己一週進醫院5次，讓粉絲相當擔憂。（圖／翻攝自房思瑜IG）





女星房思瑜過去曾出演《有愛一家人》、《如朕親臨》等戲劇，近年來更在《全明星運動會》第二季中表現突出，深受觀眾喜愛，豈料，她昨（7）日突在社群平台曬出一堆藥袋的照片，並透露這週已經去醫院5次，疑似健康出狀況，對此，她也親自發聲曝病因。

房思瑜8日在IG限時動態坦言，「蕁麻疹這次比預期嚴重」，猜測是 和換季、天氣、壓力、食物、藥物過敏或是「上週很多事情累積在一起」有關，並透露目前已經進行抽血檢查，「也收到很多分享蕁麻疹的過程，突然出現又突然消失，晚上很不舒服等等，謝謝經驗分享～」。

房思瑜在IG限時動態曝光病因。（圖／翻攝自房思瑜IG）

房思瑜透露，除了吃藥與休息外，她還開玩笑表示自己開了另外的「藥方」，就是「追劇、看書、煮好吃的料理」，並報平安透露今天的狀況已經有比前幾天更好，感謝粉絲們的關心。

