《全明星》女星突爆「這週已經去5次醫院」健康亮紅燈：比預期嚴重

娛樂中心／綜合報導

房思瑜過去在《全明星運動會2》節目中展現出色的運動實力。（圖／翻攝自IG @serenahouse）

女星房思瑜以陽光健康的形象深植人心，近年熱愛運動與戶外活動，曾因在《全明星運動會2》節目中展現出色的運動實力而人氣飆升。不過她近日卻在社群上透露身體「亮紅燈」，直言「這週已經去了五次醫院」，桌上擺滿藥袋的畫面令粉絲十分心疼。

她8日於Instagram限時動態中分享，就醫原因是「蕁麻疹比預期嚴重」，這次狀況來得突然而猛烈。她坦言，醫師推測可能與季節轉換、天氣變化、壓力過大、飲食過敏或藥物反應等多重因素有關，「也許是上週太多事情累積在一起」，因此決定進一步抽血檢查。

房思瑜爆過敏蕁麻疹正在靜養中。（圖／翻攝自IG @serenahouse）

房思瑜透露，這次發作的蕁麻疹讓她「晚上特別難受、又癢又睡不著」，感覺症狀忽隱忽現，讓她十分困擾。不過在朋友與粉絲的關心下，她也獲得不少鼓勵與經驗分享，「有人說（蕁麻疹）會突然出現又突然消失，也有人提醒我要多休息、少吃刺激性食物，真的很感謝大家的提醒與陪伴」。

除了依醫囑服藥與調整生活作息外，她也以樂觀的態度面對病情，笑稱自己開了一帖「自製處方箋」：「好好睡覺、追劇、看書、煮點好吃的料理療癒身心。」同時回覆粉絲留言，表示目前情況已逐漸穩定，「謝謝大家的關心，我會乖乖吃藥，也會學著放慢腳步。」

