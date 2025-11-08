《全明星》女星突爆「這週已經去5次醫院」健康亮紅燈：比預期嚴重
娛樂中心／綜合報導
女星房思瑜以陽光健康的形象深植人心，近年熱愛運動與戶外活動，曾因在《全明星運動會2》節目中展現出色的運動實力而人氣飆升。不過她近日卻在社群上透露身體「亮紅燈」，直言「這週已經去了五次醫院」，桌上擺滿藥袋的畫面令粉絲十分心疼。
她8日於Instagram限時動態中分享，就醫原因是「蕁麻疹比預期嚴重」，這次狀況來得突然而猛烈。她坦言，醫師推測可能與季節轉換、天氣變化、壓力過大、飲食過敏或藥物反應等多重因素有關，「也許是上週太多事情累積在一起」，因此決定進一步抽血檢查。
房思瑜透露，這次發作的蕁麻疹讓她「晚上特別難受、又癢又睡不著」，感覺症狀忽隱忽現，讓她十分困擾。不過在朋友與粉絲的關心下，她也獲得不少鼓勵與經驗分享，「有人說（蕁麻疹）會突然出現又突然消失，也有人提醒我要多休息、少吃刺激性食物，真的很感謝大家的提醒與陪伴」。
除了依醫囑服藥與調整生活作息外，她也以樂觀的態度面對病情，笑稱自己開了一帖「自製處方箋」：「好好睡覺、追劇、看書、煮點好吃的料理療癒身心。」同時回覆粉絲留言，表示目前情況已逐漸穩定，「謝謝大家的關心，我會乖乖吃藥，也會學著放慢腳步。」
更多三立新聞網報導
「快撐不下去了！」Andy曝心靈崩潰逃離72小時坦言：像被關在監獄
謝侑芯死因不明！閨密赴大馬「追真相」遭酸蹭熱度 氣炸了發律師函反擊
名單外洩！39歲韓星IG誤傳「啪啪價目表」警方介入 經紀公司切割急解約
黃明志偏愛第三性？揪泰國極樂團 經紀人親揭「更扯」傳聞！
其他人也在看
只靠頭髮遮點！五月天石頭辣妻大尺度照流出 雪白肌膚全被看光
五月天石頭與老婆狗狗（路渟瀛）結婚多年，兩人之間感情好到令人稱羨，然而狗狗不時就會在社群中分享日常生活，昨（7日）釋出一張露出深溝，僅用頭髮遮點的火辣美照，讓許多網友看得目不轉睛。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
48歲何妤玟根本「泳裝女神」！靠「不吹冷氣＋半碗飯習慣」維持逆天好身材！
她日前在小紅書與凱文老師對談中，大方分享多年維持體態的關鍵，其實全靠「生活自律」與「穩定習慣」。她笑說自己平常不太吹冷氣，因為「我習慣讓身體是微流汗的」，代謝才會自然啟動；也喜歡曬太陽、保持身體循環順暢，這樣的生活方式能幫助毛細孔開啟排汗、促進循環，讓氣...styletc ・ 17 小時前
女星都愛百搭鍊帶包！蔡依林、林志玲同款「不挑身」女神包、BV、DIOR默默熱賣
當提到近期名人熱議的It Bag，Valentino Garavani Panthea絕對是時尚圈的焦點。由創意總監Alessandro Michele打造的這款包自FW25亮相後便氣勢驚人，無論在林女人我最大 ・ 1 天前
蕭齊交流賽登板飆速150公里 直球有重要課題
（中央社記者謝靜雯桃園8日電）日職樂天金鷲隊台灣巨投蕭齊今天交流賽登板，中繼1局失1分、最速150公里；被張趙紘敲出帶有打點安打，蕭齊表示張趙紘一直是好打者，也提到接下來重要的課題是直球要勇於攻擊好球帶。中央社 ・ 9 小時前
訪友飲酒起口角！ 男遭水果刀刺穿下腹血流不止急送醫
訪友飲酒起口角！ 男遭水果刀刺穿下腹血流不止急送醫EBC東森新聞 ・ 7 小時前
網傳電子支付個資外洩名單驚見立委、藝人 街口支付發聲明澄清
社群網路近期出現多則有關電子支付業者外流客戶個資的消息，其中更不乏藝人、立委等高知名度人士。對此，街口支付表示，經逐筆查證，網路上流傳的資料存在大量錯誤，足以證實內容純屬拼湊捏造，針對內部資安，街口支付強調，每年均更新防護措施，針對機敏資料也都採取進階加密防護，他們已蒐集證據，將對惡意散布者依法究責。中天新聞網 ・ 12 小時前
阿墨老師易經占卜生肖運勢大解密1110-1116
文/李昱墨 生肖鼠，卦象： 澤水困 龍困淺灘、有苦難言。雖然身處逆境，但必須遵守正道不可絕望，若有與人合作也不 […]民眾日報 ・ 16 小時前
歐陽妮妮杭州豪宅曝光！「客廳擺滿沙發」想生3個⋯遭張書豪拒絕
藝人歐陽妮妮去年與張書豪完婚，2025年1月迎來寶貝兒子「睦睦」並在4月宣布一家三口將生活重心移至大陸杭州。近日，他們一家三口登上陸綜《亂室英雄》，首次公開夫妻倆在杭州的豪宅內部，光是客廳就放得下6張單人沙發，讓主持人全程目瞪口呆。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
蔡依林機場耍美挺出「膨脹小籠包」！45歲狀態網嚇愣：誰能想到
娛樂中心／綜合報導台灣流行天后蔡依林近期才推出睽違已久新專輯《Pleasure》，宣傳行程滿檔、期間更有廠商邀約出席活動，日前飛往上海參加珠寶品牌公開活動，穿戴奢華靈蛇造型珠寶美暈全場，隨後搭機返回台灣的蔡依林，就被粉絲捕捉「全身包緊緊」搭機的超怕冷身影，天后私下氣場隱藏的狀態引發網路熱烈討論。民視 ・ 3 天前
狗狗搖尾巴代表開心？背後隱藏的「四種含義」飼主必須了解！
火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導 許多人以為狗狗搖尾巴就代表著「開心」，但其實尾巴的動作遠比我們想像的複雜，狗狗 …火報 ・ 16 小時前
歐陽妮妮秀「超狂豪宅」！娜娜送「6張沙發」擺客廳
娛樂中心／江姿儀報導資深藝人歐陽龍、傅娟有3個女兒，大女兒歐陽妮妮與張書豪去年結婚，今年初迎來愛子，升格為新手爸媽。夫妻倆4月帶著寶寶移居中國杭州，將工作重心轉往中國。一家三口首度合體亮相中國綜藝《亂室英雄》，節目於近日播出，妮妮大方公開杭州住所，其中豪華寬敞的大客廳驚呆眾人。民視 ・ 1 天前
退休師反年改…喊「繳不起10萬房貸」！律師酸：週休7日、月領5萬真辛苦
藍白主張停砍公教年金《公務人員退休資遣撫卹法》修正草案，由於朝野無法達成共識，司法法制委員會召委翁曉玲裁示，全案保留送出委員會，交付朝野協商，預計冷凍期1個月後拼12月三讀闖關。對此，律師林智群表示，回顧部分反年改退休人員的心聲，暗酸「他們週休7日，一個月領5到7萬元，真的過得很辛苦」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
茵聲另一半「月收要20萬」 點3原因曝：做不到！
娛樂中心／饒婉馨報導茵聲（鄭茵聲）是YTR「這群人」的成員之一，在演藝事業發展不錯的她，日前上電視節目被問到「談戀愛最在意哪件事」時，她坦言「收入不能差太多，至少真的跟我差不多就好了。」，並表示「至少要20萬」。她也提出自己的經歷，整理出3點會產生的問題。民視 ・ 13 小時前
謝謝小英總統！媒體人宣布「登記結婚」十年情緣開花結果
資深媒體人徐嶔煌近日宣布喜訊，與相戀十年的伴侶正式完成結婚登記，預計將於近期舉辦婚禮。消息傳出後，各界好友與粉絲紛紛送上祝福，許多人恭喜這段長跑十年的感情終於修成正果。徐嶔煌在接受主持人翁有繼專訪時透露，兩人感情穩定、相知相惜，這段關係的基礎在於「理解與支持」，歷經歲月的磨合後，感情更臻成熟。徐嶔煌表示「我們兩個大概在一起十年的時間」，強調不是「閃婚」，而是「順其自然、也尊重對方」，徐嶔煌也說，結婚這件事是交給對方決定的，「他應該也思考十年有了」。談及婚姻的意義，徐嶔煌認為，結婚不僅是愛情的延續，更是一種彼此的保障與承諾。他說，能與伴侶攜手走過未來的日子，是人生中重要的幸福時刻。徐嶔煌曾任《北美智報》總編輯，長期撰寫財經評論文章，現活躍於多個政論節目，橫跨財經與政治兩大領域。談到兩人緣起，他透露「對方在和我交往之前，是我的讀者，算是粉絲」，如今兩人從文字結緣、相伴成家，也為這段故事增添幾分浪漫色彩。對於外界的祝福，徐嶔煌特別感謝家人與朋友長年支持。他表示，自己將以更加積極與穩定的心態面對生活，也希望能鼓勵更多人勇敢追求屬於自己的幸福。原文出處：謝謝小英總統！徐嶔煌宣布登記結婚 與十年伴侶步入禮堂 更多民視新聞報導豬瘟防疫不力變笑柄？徐嶔煌：連「這國家」萬聖節也扮盧媽媽！小豬宣布結婚！不藏了「一家三口畫面曝」她才被拍飄孕味正妹女友低調陪15年！黃明志昔喊「想結婚」卻爆同房謝侑芯民視影音 ・ 21 小時前
四人幫教師霸凌2／連換3校長也管不動 拉幫結派壯聲勢當校園土皇帝
國立嘉義大學附設小學今年6月傳出校園霸凌案，該校人事室主任遭4名教師聯手以言語羞辱、惡意投訴、故意刁難等手段集體霸凌，校方調查報告雖認定4教師霸凌案成立，但4人事後仍變本加厲，持續透過網路攻擊校方高層，絲毫不知收斂，行徑乖張。鏡週刊Mirror Media ・ 23 小時前
新竹董娘買131支「翡翠金剛杵」慘賠3千萬 真貨市價曝光驚呆眾人
新竹市一位飯店董娘因相信詐騙集團而花費3132萬元購買131支「翡翠金剛杵」，結果卻買到脆弱的劣質石材，一摔就碎！真正的翡翠金剛杵價格約200至3000元不等，但詐騙集團竟開價每支28.8萬元，超過市場行情近百倍。這位平時喜愛收藏的董娘，在丈夫生病之際遭逢詐騙，整個家庭陷入困境，只盼能拿回辛苦錢。檢警調查後，詐騙集團已被判處4年5個月徒刑，並沒收近3000萬元犯罪所得。TVBS新聞網 ・ 14 小時前
台北慈濟達文西手術助婦切除輸尿管癌 成功保腎重獲健康
（記者陳志仁／新北報導）67歲的林女士平時身體狀況良好，近期卻反覆出現無痛性血尿，原以為只是小問題，至台北慈濟 […]引新聞 ・ 1 天前
屏東書香慶典「屏日曬書祭」 萬福宮廟埕化身「香火與潮流」書市集
由屏東在地書店策劃的「屏日曬書祭×共聲共品」書市集，今明兩天在屏東市廣東路「頭崙埔華山萬福宮」前熱鬧舉行，結合閱讀、市集、音樂與廟埕文化，打造一場屬於南方城市的書香慶典，讓書香與香火、潮流與文化在市區交織出新的風景。統籌單位頭分埔文化工作室說，屏東市廣東路是市區最具生活氣息的商圈之一，萬福宮是當地香自由時報 ・ 9 小時前
跳水》全紅嬋帶傷硬撐！「走樓梯都痛」醫師驚曝癱瘓風險
大陸跳水天才全紅嬋6日與廣東省隊搭檔王偉瑩，出戰第15屆全運會女子雙人10公尺跳台決賽，最終表現不如預期，無緣獎牌。這場比賽對她而言，不僅是傷後復出的第二戰，更是一場與痛苦對抗的勇氣之戰。賽後她哽咽地說：「沒能幫助搭檔登上領獎台是我的問題，辜負了隊友，我還是不夠努力吧。」中時新聞網 ・ 1 天前
天冷財熱！立冬後七天轉好運能量最強 雨揚老師曝光這３生肖運勢最強
立冬一到，運勢即轉！雨揚老師說，這不只是季節交替，更是命運的分水嶺。古語說：「立，建始也；冬，終也。」代表萬物收藏、能量重啟。當外頭冷風起、陽氣漸收，正是我們調整氣場、轉化能量、讓好運重新啟動的關鍵時刻。立冬的農曆9月，運勢最強3生肖是「牛、兔、羊！」能在這波節氣轉換中，把壞運封存、把財運、好運迎進來，尤其在立冬後七天內，氣場最強、財氣最旺的時候，誰就能抓住轉捩點，在年底大翻紅！三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前