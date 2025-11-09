《全明星》房思瑜健康亮紅燈！突PO藥袋嘆「這週已經去了5次醫院」 坦言：比預期的嚴重

[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導

女星房思瑜先前在《全明星運動會》第二季以亮眼的運動表現，獲得許多觀眾喜愛，未料近日她的健康狀況似乎亮起紅燈，昨（8）日突然在社群PO出藥袋並寫下「這週已經去了五次醫院」，消息曝光後令粉絲們擔心不已，對此她也解釋其中原因。

女星房思瑜先前在《全明星運動會》第二季以亮眼的運動表現，獲得許多觀眾喜愛。（圖／房思瑜 IG）

房思瑜透過IG限時動態解釋，可能是換季、天氣、壓力、食物、藥物過敏或是「上週很多事情累積在一起」，導致這次蕁麻疹比預期的還要嚴重，後來已經進行抽血檢查了。

房思瑜透露自己「這週已經去了五次醫院」消息曝光後令粉絲們擔心不已。（圖／房思瑜 IG）

除了吃藥、休息外，房思瑜還分享自己的獨門藥方，包括「追劇、看書、煮好吃的料理」等，同時她也向大家表達感謝，表示自己身體已經好多了，「收到很多朋友分享蕁麻疹的過程，再次謝謝大家的關心都收到了」。

