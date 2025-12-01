《全明星》男星曾罹骨癌！5年內存活率約55％ 媽媽聽聞病況瞬間淚崩
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導
藝人林家佑自節目《大學生了沒》發跡，2022年參加《全明星運動會》第四季擔任藍隊隊長受到矚目，而在節目上相當活躍的他，就被發現他右手臂有一道長達20公分的疤痕。原來他曾在24歲時罹患罕見骨癌，而他日前也在節目《11點熱吵店》分享當年的心路歷程。
林家佑形容，骨癌一開始的症狀就像是肌肉拉傷，加上這個癌症好發於16歲左右，所以當時24歲的他，以為只是運動造成的疼痛，直到痛感加劇他才去就醫，不過在看了神經科、復健科、中醫後始終都找不到原因，「因為骨頭本身是沒有任何症狀的，除非照核磁共振才看得到。」因此林家佑拖了一年的時間，直到他的骨頭破裂腫瘤跑出來，才在一次的超音波檢查中確診骨癌。
林家佑回憶，手術當天醫師告訴自己，「最好的狀況就是骨移植、切骨頭，換一個骨頭就沒事了，但最不好的情況，就是整隻手臂要切掉。」因為醫師須將手臂切後，才知道裡面真實的狀況，腫瘤擴散到什麼程度，所幸他的狀況不嚴重，僅切除一條肌肉。
不過，醫師坦言，林家佑的骨癌相當罕見，約10萬人才會有一個，因此5年內存活率約55％，他得知後腦筋一片空白，媽媽甚至承受不住淚崩。而在之後的治療期間，家人在他面前卻表現得相當堅強，直到近兩年他才從阿姨口中得知，爸媽當年每天都很難過。林家佑手術後追蹤都未有擴散跡象，至今身體狀況良好。
