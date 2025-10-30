《全明星》粿粿偷吃王子！「籃隊隊長」胡宇威震驚發聲 私下交集曝光了

記者宋亭誼／台北報導

影集《就算一個人也可以好好的吃飯2》（簡稱《好好吃飯2》）第一部將於11月1日公視+、LINE TV正式上線，主演胡宇威、李苓葦、姚以緹、徐鈞浩、連晨翔今（30）日齊聚一堂出席首映會。《好好吃飯2》是一部每集僅15分鐘的短篇影集，對演員來說可說是一大挑戰，胡宇威也形容拍攝過程「像雲霄飛車」，情緒轉折很難掌握，笑說這部戲最難的應該是剪接師。

胡宇威覺得參演短劇很新鮮，但也很難掌握情緒上的控制。（圖／記者宋亭誼攝影）

胡宇威解釋：「在那麼短的時間內，要把情緒、關係、劇情都表達出來，其實很不容易。」坦言這部戲最困難的地方是，要如同雲霄飛車般讓情感收放自如，「演太久還會被剪掉，很怕演太少或過多。」姚以緹在劇中被譽為「魔王級女友」，她形容自己經常「核彈級出現又消失」，現場還是會多給一些情緒讓導演調整。

近來藝人粿粿與王子（邱勝翊）爆發感情風波，兩人遭范姜彥豐指控「道德淪喪、婚內出軌」，而胡宇威過去曾是《全明星運動會》籃隊隊長，粿粿為紅隊經理，王子則是第三季紅隊成員。胡宇威今（30）日談及此事，坦言聽到消息後感到驚訝，但他跟粿粿「完全不熟」。

胡宇威認了得知王子偷吃粿粿非常驚訝。（圖／記者宋亭誼攝影）

胡宇威補充，節目中藍隊與紅隊為競爭關係，他與粿粿本就沒交集；而他與王子雖然認識，但私下也不會聊太多，胡宇威強調：「這是他們私生活的事情，我也沒權利說什麼。」談到另一半與異性朋友相處，胡宇威認為，現實生活中多多少少會有很好的朋友，他完全可以接受，但各自要清楚界線。

