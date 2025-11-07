全昭彌美妝品牌惹議！「紅十字標誌」遭調查 官方急發聲明道歉

南韓混血女星SOMI（全昭彌），2016年參加選秀節目《PRODUCE 101》以第一名成績出道，成為限定女團I.O.I成員，憑藉亮眼外貌與舞台魅力獲得高人氣。近年她積極發展事業，斜槓創立自有美妝品牌「GLYF」，然而，該品牌近日因新品包裝涉及違法使用「紅十字」標誌，意外引發爭議，並遭警方介入調查，品牌也緊急發出道歉聲明。

SOMI的品牌GLYF，主攻年輕族群市場，近期為宣傳新品，品牌推出名為「Emotion Emergency Kit（感情急救包）」的禮盒，設計成白色急救箱外觀，並印上紅色十字符號，象徵「撫慰情緒」。不料，這個設計卻引發法律問題，據《大韓紅十字會組織法》，紅十字標誌嚴禁用於商業用途，屬於災難中援助的象徵，違者最高可罰1千萬韓幣（約新台幣23.4萬元）。

事件曝光後，GLYF於6日火速透過官方Instagram發出聲明致歉，聲明中表示：「在將此概念進行視覺化設計的過程中，我們犯下了一個錯誤，未經事前審核，便使用了可能與大韓紅十字會標誌相似的設計元素。我們未能充分認識紅十字標誌所承載的歷史性、人道主義意義，以及其法律保護的重要性，對此深表歉意。」

GLYF也強調，品牌已全面停止使用相關設計內容，並召回所有已發出的公關禮盒，同時與紅十字會展開協商，積極採取補救措施。公司進一步指出，將藉由此次事件重新檢視品牌製作與審核流程，未來從規劃設計階段，就會強化法規與倫理審查，並為全體員工定期舉辦相關教育課程，杜絕類似情況再發生。

