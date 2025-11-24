全是中文！台灣網友齊聚川普Threads 狂刷冷笑話

日前有台灣網友發現川普在Threads發布貼文，瞬間吸引不少人湧入留言。（圖／翻攝自川普Threads）





美國總統唐納德·川普（Donald Trump）在社群媒體相當活躍，自從個人主帳號在X（前稱 Twitter）被永久封鎖後，轉而使用由自己創立的Truth Social作為主要對外發聲平台。不過日前有網友發現川普在Threads發布貼文，底下留言幾乎都是「台灣人」，瞬間吸引不少人湧入朝聖。

川普日前在社群平台Threads發布一張穿著冬大衣的照片，搭配一個凍僵表情符號，引發平台人氣急升。該貼文迅速累積約4.4萬個按讚，並有近4000條留言。有趣的是，留言區幾乎全是以中文撰寫、且自稱來自台灣的網友。

留言內容風格多樣，有網友疑問，「這是...本人嗎？！還是假帳號？！」、「怎麼都台灣人...怎麼辦到的」、「你知道你跌倒會變成『三普』嗎？」、「您好，可以讓股票再下去一次嗎，上次在忙沒撿到」、「台灣人還有5秒將抵達戰場，請做好準備」、「這裡沒有翻譯模式...特爺看不懂」、「我版面怎麼會出現川普？喔有台灣人」、「滑半天終於看到一則英文留言，點開主頁還是台灣人」。

也有網友開玩笑的說，「滑脆的時候就會覺得世界好像被台灣人統治了一樣」、「超好笑的！明明是美國總統，留言區都是台灣人，花半天看不到英文留言是怎樣」、「很好奇川普看到一堆台灣人留言的想法是什麼」、「是誰邀請老川進來台灣人的群Line」。

