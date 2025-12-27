全是台灣人訂的！平安夜下單1500根鋼鐵香蕉 超狂買氣嚇傻日本廠商

日本廠商在社群公告台灣買家在平安夜前夕狂訂1500支鋼鐵香蕉，買氣很熱。（翻攝X@IRON_IKEDA）

台灣人的創意與口袋深度，真的讓日本廠商大開眼界！位於廣島的製造商IRON FACTORY IKEDAX平台驚訝表示，光是平安夜前夕，這款外型奇特的鋼鐵香蕉訂單就衝破1500支，而且買家清一色都是台灣人，誇張的買氣讓業者直呼太不可思議。

業者IRON FACTORY IKEDA透露，趕在耶誕節前，台灣市場一口氣掃貨1500支鋼鐵香蕉。這項驚人的銷售數據證明了台灣消費者對奇特產品的著迷程度，讓業者驚嘆連連。這則消息瞬間在台灣網路炸開，網友們紛紛歪樓調侃，「修理老公很好用，已經回購」「急診室要爆滿了」「拿來當交換禮物很有梗」「交換禮物抽到這個直接斷交」，這波香蕉之亂不僅衝上熱搜，也讓這款另類商品再次成為社群焦點。

其實這款產品並非單純的裝飾品，而是耐熱達1000度的紮實鐵鎚。當初是為了滿足客戶想要全香蕉造型鐵鎚的心願，業者才在2020年研發出這款無木柄的創新工具。長約20公分的精緻外觀下，隱藏的是日本精密製造的硬實力，沒想到這款標榜全球市占第1的造型工具，竟會成為跨國熱銷的超人氣商品。

回溯這波爆紅起源，早在2年前透過網路行銷推波助瀾，在台灣建立極高知名度，當時因為社群介紹引發搶購熱潮，甚至一度讓日本廠方趕工到手軟。沒想到時隔2年，再度於節慶期間爆單，已成為日方不可忽視的市場動能，也讓日本製造商見識到台灣人在挑選節慶禮物時，勇於嘗試與熱愛幽默的消費特質。

