全是台灣味！TWICE休息室曝光 子瑜媽驕傲發文「嫁女兒的感動」
【緯來新聞網】南韓女團「TWICE」出道10年第一次來台開唱，上周末在高雄世運主場館舉辦《THIS IS FOR》巡演，社群平台滿滿台灣成員「周子瑜回家」的貼文，不管是否為粉絲都能被感動。子瑜媽媽黃燕玲更是全程參與，今（24日）發文感謝各界贊助，讓後台塞滿台灣美食，而看著女兒在台上的樣子，感動表示：「有種嫁女兒的感動和緊張。」
周子瑜（右圖）是媽媽黃燕玲的驕傲（左圖）。（圖／翻攝黃燕玲IG、周子瑜IG）
周子瑜在韓國打拼10年終於能回家開唱，不僅完成歌手本身的期待，還有圓了歌迷們久等的夢。除了TWICE在台上熱力四射，星媽團在包廂也沒閒著，拿著應援牌賣力揮舞，陪著女兒們一起享受演出的能量。
黃燕玲以母親的視角分享心得，「坐在台下看著子瑜和成員們在舞台上全力以赴的樣子，真的既感動又驕傲，餘韻到今天都還未消散。TWICE不只是在表演，而是在用自己最喜歡的方式，把能量與快樂傳給台下每一個人。看到子瑜在舞台上那麼穩定、自信、又享受其中，心裡真的很踏實」。
TWICE演唱會後台擺滿食物。（圖／翻攝黃燕玲IG）
提到自己與其他媽媽們賣力應援時被拍上螢幕，她開心表示，能和粉絲們一起尖叫、歡笑，「對我們來說是一種很特別的體驗，謝謝大家給我們的掌聲和歡呼」。
回想這兩場演出的片段，黃燕玲感受如同喜慶般的熱鬧，「就好像是大家一起在辦喜事一樣，才讓我有一種嫁女兒的感動和緊張。能在這樣的夜晚和大家同歡，是很珍貴、很溫暖的回憶。期待她們接下來帶來更多更好的作品，也祝福每位ONCE（粉絲名）都能把這份能量帶回生活裡 」。
最後，她感謝每一位疼愛TWICE的店家，有各式各樣的家鄉伴手禮與小吃，分享後台休息是的壯觀照片，要吃什麼應有盡有，除了必備的手搖飲，蛋餅、飯糰等超台食物也都沒少，陶晶瑩更負責兩天的早餐，可見周子瑜的高人氣。
TWICE演唱會食物傳送車。（圖／翻攝黃燕玲IG）
周子瑜回家開唱，全台關注。（圖／翻攝周子瑜IG）
