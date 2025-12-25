全是台灣訂單！一次訂1500根「鋼鐵香蕉」 網歪樓笑翻：急診要忙了

外型酷似香蕉的「鋼鐵香蕉」實為一體成形的金屬鐵鎚，因造型特殊深受台灣網友喜愛。（圖／翻攝自X，@IRON_IKEDA）

台灣消費者的創意與購買力，再度讓日本製造業者大感意外。位於日本廣島的製造商IRON FACTORY IKEDA於24日晚間在社群平台X發文透露，僅在耶誕節前夕，來自台灣的訂單就高達1500根「鋼鐵香蕉」，且全部買家皆為台灣人，數量之多令業者直呼不可思議。

今年平安夜，IRON FACTORY IKEDA再度公開數據，指出短短時間內，台灣就訂購了1500根鋼鐵香蕉。消息傳回台灣後，立刻引發網友歪樓熱議，有人笑稱「急診室要爆滿了」、「醫生同一回覆：不可以」，也有人表示「拿來當交換禮物很有梗」、「修理老公很好用，已經回購」，各種玩笑留言在網路上瘋傳。

IRON FACTORY IKEDA因開發外型獨特、話題性十足的「鋼鐵香蕉」聞名，該商品外觀看似香蕉，實際上卻是一體成形的金屬鐵鎚，長年在社群平台引發討論。根據IRON FACTORY IKEDA官網介紹，鋼鐵香蕉其實是一款造型特殊的鐵鎚工具，全長約20公分、重量約1.5公斤，可耐攝氏1000度高溫，具備完整的實用功能。

該產品採無木柄設計，源自顧客希望看到「整根香蕉造型鐵鎚」的創意許願，業者因此投入研發，並於2020年成功製作上市，意外成為跨國熱賣商品。回顧這股熱潮，鋼鐵香蕉早在2023年便於台灣爆紅，起因是臉書社團「日本行銷最前線」分享商品照片與介紹，並提及業者自豪宣稱該產品「全球市占率第一」，相關貼文意外引爆話題，大量台灣網友跟風下單，甚至一度造成訂單暴增，讓業者趕工生產，並特地發文感謝台灣消費者的支持。即便事隔兩年多，台灣市場的熱度仍未退燒。

業者指出，台灣市場對該產品的熱情持續多年未減，此次在耶誕節前夕再度湧入大量訂單，也讓日方感到好奇台灣消費者的實際用途。隨著耶誕節大量訂單曝光，鋼鐵香蕉再度成為台日社群焦點，也讓外界見識到台灣消費者在節慶送禮文化上的另類創意。

IRON FACTORY IKEDA在社群平台透露，平安夜前收到大量台灣訂單，數量之多令業者感到驚訝。（圖／翻攝自X，@IRON_IKEDA）

