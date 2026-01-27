全是少年仔！新青安貸助長 台北「房貸購屋」主力改變了

記者陳韋帆／台北報導

新青安貸政策助長下，雙北30~50歲族群成家與換屋需求強勁，近一年購屋占比均突破6成，成為房市買盤主力。（示意圖／記者陳韋帆攝影）

新青安貸政策下，30~50歲青壯年族群已成為雙北購屋絕對主力，占比皆超過6成。永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，房價高漲下，青壯年購屋台北市偏向低總、低單價的小坪數住宅，新北市則多鎖定具產業紅利與交通優勢的指標區域。

聯徵中心資料顯示，2024年Q4至2025年Q3，房貸購屋占比，30~50歲青壯年台北市61%、新北市67%。進一步觀察前五熱門行政區，台北市依序為，中山、內湖、文山、北投、大安，新北市則是板橋、三重、土城、淡水、中和，量體比較下，台北市前五名都未破千，新北市前四名都超過2千筆，第五名的中和亦有1661筆。

近一年房貸購屋年齡占比結構變化。（圖／永慶房屋提供）

台北市「低總價、低單價」行政區成青年房貸購屋首選

陳金萍分析，台北30~50歲購屋族預算相對有限，若希望兼顧居住坪數，通常會將目光由核心區轉向內湖、文山及北投等基期較低的蛋白區。這些區域的大樓產品較能滿足家庭成員增加後的空間需求，與大安、信義等核心區相比，同樣預算在蛋白區能獲得更舒適的居住品質，印證了購屋族群在空間與地段間的取捨。

至於中山區雖然單價不低，但因近年建商推出許多針對首購族設計的小坪數、低總價大樓，反而成功降低進場門檻。這種「縮小坪數、維持機能」的策略，精準擊中希望入籍台北核心、卻受限預算的青壯年需求。

新北市房價比台北市低 板橋三重土城受惠新青安政策支撐剛性需求

新北板橋區憑藉大量就業機會、三鐵共構與生活機能，持續蟬聯青壯年最愛行政區。陳金萍指出，板橋身為新北核心行政中心，其房市韌性極強，對於有穩定收入、追求生活品質的30~50歲族群具備指標性意義。除了傳統核心區外，新板特區周邊的帶動力道，也讓板橋在這一波青壯年購屋浪潮中，貸款戶數表現最為亮眼。

三重、土城及淡水則因捷運沿線與重劃區開發，建商持續大力推案。青壯年族群普遍偏好購買具管理服務的大樓產品，使得預售屋與新成屋交易極為熱絡。在新北房價較台北親民的對比下，加上新青安政策對首購族的資金支持，不少台北通勤族轉往這些區域置產。透過重劃區整齊的街廓與相對合宜的房價，新北成功吸納大量剛性買盤，成為雙北房市中最具活力的板塊。

