台南東區一處公有停車場出現一部長期閒置的藍色小轎車，引起民眾關注。這輛車已被註銷車籍，擋風玻璃上累積了數十張繳費單，車身布滿灰塵，甚至被貼上當鋪貼紙，顯示已停放數月之久。當地停車場管理單位表示，將依照自治條例向車主發出限期改善通知，若車主未在期限內處理，將通報警方協助移置保管，同時進行欠費催繳，以避免公共資源被長期占用。

全是灰塵！轎車占用停車場數月，繳費單「多到數不清」。（圖／TVBS）

這輛藍色小轎車停放在台南東區的公有停車場內，吸引了路過民眾的注意。車輛前擋風玻璃夾滿了繳費單，有些已經褪色泛黃，數量多到難以計算。仔細查看繳費單可發現，大多是114年開立的，最新的一張日期為12月5日。除了繳費單外，車窗上還被貼上當鋪貼紙，整輛車布滿灰塵，明顯長期未被使用。

當地民眾表示這輛轎車已停放超過半年，都沒動過，累積超多停車單。（圖／TVBS）

多位民眾表示，這輛車已經停放很久，有人估計約有半年之久，一直沒有移動過。有民眾指出，繳費單幾乎是一天一張，累積的數量顯示車輛已經超過一個月未被移動。儘管如此，停車場收費員仍然持續開立繳費單。

這處公有停車場收費相當親民，6小時只需30元的銅板價，因此吸引許多車主前來停放。然而，經查證後發現，這輛藍色小轎車已經是一部逾檢註銷的車輛，意即該車已超過6個月未進行定期驗車，依法已無法上路。

停車營運科長表示會發文限期車主改善，如果逾期的話，會通報警方，協助將車子移置保管。（圖／TVBS）

面對這種情況，停車營運科長陳英傑表示，管理單位將依照台南市戶外停車場收費管理自治條例，向車主發文限期改善。若車主逾期未處理，將通報警方協助將車輛移置保管，同時依自治條例進行欠費催繳。

實際上，當車輛長期停放在公有停車場時，除了會被催繳未繳的費用外，長期占用公共資源也可能導致強制移置。其他民眾可依法向主管機關反映此類情況，由政府單位協助拖吊和處理後續事宜，以確保公共資源不被長期占用。

