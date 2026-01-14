全是蔣萬安的功勞？徐國勇自稱不會上當：10縣市早就推營養午餐免費

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

距離2026選舉不到1年，台北市長蔣萬安日前拋出「中小學營養午餐免費政策」，疑似為競選連任提前鋪路。對此，民進黨秘書長徐國勇今（14）日痛批，該政策在蔣萬安宣布前，早就有10個縣市在做，為何台北市的財政是全國最好，過去卻做不到，現在選舉到了才拿出來，難道是想騙選票？

民進黨秘書長徐國勇提出，蔣萬安宣布營養午餐前，已經有十個縣市在推這個政策，難道蔣萬安不羞愧嗎？（許詠晴攝）

蔣萬安近期推出多項「有感」政策，包括宣布「營養午餐全面免費」，引起台中、高雄等縣市陸續宣布跟進，日前他也提出要「打造無菸城市」，採「原則禁止、例外開放」原則，明定民眾不得在路邊隨意吸菸，再度成為話題焦點。

民進黨今日下午召開中執會，並在會後舉辦提名記者會。徐國勇接受媒體訪問表示，台北市的財政是全國最好，他雙手贊成推動營養午餐免費政策，但營養午餐是蔣萬安開始做的嗎？不是，在蔣萬安宣布營養午餐前，已經有十個縣市在推這個政策，難道蔣萬安不羞愧嗎？

徐國勇質疑，國民黨籍的馬英九、郝龍斌前後都當過台北市長，他們任內都沒推動營養午餐政策，現在蔣萬安突然做了，好像全都是他的功勞，但實際上已經有十個縣市早就在做，且那十縣市的財政跟台北市都差很多，為何當時人家就做得到，台北市卻做不到？

徐國勇直言，蔣萬安突然讓好幾個縣市跟進營養午餐政策，講起來好像他很了不起，但實際上根本就不是他開始的，現在蔣萬安想用這個作為政績，繼續欺騙全國民眾，他才不會上當，「該做的時候沒有做，現在選舉到了，講個比較不好聽的話，難道要用營養午餐就要想來騙選票？」

