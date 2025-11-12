全智賢公開真實保養法！「不靠醫美」也能凍齡，自律保養法必須學起來！
南韓女神全智賢近日現身YouTube綜藝節目《學習之王真天才洪真慶》，大方分享她維持好狀態的生活習慣與保養心法。出道28年、已是兩個孩子的媽媽，她依舊保持完美體態與光澤肌膚，讓外界非常好奇她的保養秘訣。
用運動開啟一天
節目中，全智賢透露自己每天早上六點起床，無論天氣好壞，「一定會去運動」。她笑著說：「這是我一天的開始儀式，沒有運動就覺得整天怪怪的。」她也強調，自己抱持「運動是一輩子的學習」這種心態，不追求極限或短期效果，而是讓鍛鍊成為生活的一部分。
午餐清爽、晚餐提早吃
最讓人佩服的是，全智賢幾乎都是「空腹運動」，這能讓身體更快啟動燃脂循環，訓練完再補充營養。她的午餐菜單相當清爽，以雞蛋、酪梨、蔬菜與希臘優格為主，營養均衡、熱量控制得宜。晚餐會早一點吃，採取「正常飲食」原則，不節食也不暴食，這樣才能長期維持體態。
11點上床睡覺
除了飲食與運動，全智賢也十分重視「規律作息」。她固定晚上11點就寢，被問到飲酒的問題時，她則表示自己幾乎不喝酒。這也難怪如今44歲的全智賢，依舊是南韓時尚界與廣告圈的寵兒，無論是代言精品品牌還是登上雜誌封面，她的狀態總是完美得令人驚嘆。
