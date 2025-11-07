全智賢對崔俊赫一見鍾情 第1印象：他太帥

▲全智賢（如圖）登上洪真慶的YouTube節目，罕見鬆口和老公崔俊赫的戀愛故事，表示自己相親時對對方一見鍾情，因為對方太帥了。（圖／공부왕찐천재 홍진경 YT）

[NOWnews今日新聞] 一代韓流女神全智賢日前登上好友洪真慶的YouTube節目《學習王真天才洪真慶》，聊起了自16歲開始闖蕩演藝圈的故事，甚至罕見鬆口和富商老公崔俊赫的戀愛過程，表示兩人是相親認識，自己對老公一見鍾情，因為對方實在太帥了。

全智賢上節目提及老公 自爆對崔俊赫一見鍾情

2012年，當時31歲的全智賢和崔俊赫結婚，結婚後兩人育有2個兒子，即使過了13年依然天天熱戀期。全智賢在洪真慶的節目《學習王真天才洪真慶》中提到，其實自己個性比較保守，並不是會主動去認識異性的類型，因此她和崔俊赫是靠朋友介紹相親認識的。

廣告 廣告

全智賢表示，當時朋友跟自己介紹崔俊赫時，其實非常不想赴約，不過朋友再三強調：「那男的真的超帥！」不想給朋友造成人情壓力的全智賢雖然覺得壓力超大，不過還是想著「反正對方超帥」前去赴約了。

沒想到不見沒事，一見到面不得了，全智賢直接對崔俊赫一見鍾情，她笑說當時老公的綽號是「乙支路張東健」、「也許是因為他的公司在那附近吧！我看到他第一眼就一見鍾情了」，可見當時老公的稱號是名不虛傳，若是沒有堪比張東健一般的帥氣長相，也許就無法讓韓劇女神瞬間暈船了。

資料來源：YouTube

▲全智賢（如圖）表示，因為朋友告訴自己崔俊赫真的長超帥，自己才勉強去相親，沒想到就此愛上對方。（圖／공부왕찐천재 홍진경 YT）

全智賢曾被爆婚變 兩家庭卯起來否認

全智賢和崔俊赫於2010年認識，並在2012年結婚，兩人13年育有兩名兒子，不過4年前夫妻倆卻爆出婚變傳聞，當時全智賢的經紀公司馬上發聲否認，崔俊赫甚至將自己的社群照片改成「好想當全智賢老公」的哏圖，就連崔媽媽也生氣發文寫下：「真是生氣的一天」，全家人紛紛出面反駁謠言，這也讓粉絲看見了全智賢和崔俊赫家人相處融洽的一面，使得相關謠言不攻自破。

全智賢結婚後回歸家庭，較少出現在螢幕前，日前她久違主演韓劇《暴風圈》，劇中她飾演總統候選人徐聞柱，搭檔實力派男星姜棟元，不過卻因為台詞：「為什麼中國會偏好戰爭？」引起大批中國觀眾不滿，認為這是在抹黑國家形象，導致抵制聲浪不斷，使她在中國的代言被紛紛下架，引起不少爭議。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

秀智、金宣虎中國拍攝被取消 疑受《暴風圈》全智賢辱華台詞影響

全智賢《暴風圈》台詞惹辱華風波！編劇道歉滅火：請看作虛構故事

全智賢被中國封殺首發聲！否認《暴風圈》中文爭議：代言延期而已