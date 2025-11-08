全智賢罕放閃！富商老公撞臉這位男神 羞認相親當場暈船

全智賢罕見剪了短髮新造型。翻攝自IG



韓國女星全智賢以精緻五官和完美身材著稱，她在2012年事業高峰期宣布喜訊，與富商崔俊赫結婚，兩人育有2子。全智賢近日在綜藝節目罕見放閃，坦言告白：「我第一眼就愛上他了！」

全智賢31歲步入婚姻，與崔俊赫完婚。6日上線的YouTube綜藝節目《學習王真天才洪真慶》，全智賢大方聊起和崔俊赫的戀愛經過，直言自己個性比較保守，不是會主動去認識異性的類型，她和崔俊赫是靠朋友介紹，相親認識的。

「一開始覺得太有壓力，根本不想去，但朋友一直說『那男的真的超帥！』，結果，嘴上雖說不想去，身體卻已經出現在現場了。」全智賢曝光相親的轉折。

廣告 廣告

全智賢笑說當時老公的外號是「乙支路張東健」，「可能是因為他的公司在那一帶吧！我第一眼見到他就一見鍾情了。」

今年44歲全智賢婚後育有2子。老公崔俊赫是韓國服裝設計師李英熙的外孫、設計師李貞宇之子，家世顯赫。她坦承，起初是外貌讓她動心，但結婚13年來，相處發現，崔俊赫讓她越來越確定就是對的人，互相支持。

2001年，全智賢與韓國喜劇演員車太鉉主演的電影《我的野蠻女友》，這部電影將她推上韓國一線女演員的位置。2013年底，全智賢時隔14年再接拍電視劇《來自星星的你》，在劇中扮演頂級明星千頌伊，爆紅亞洲，創造「千頌伊效益」3000億韓元，引發「炸雞啤酒」熱潮，再度攀上演藝事業巔峰。

更多太報報導

柬埔寨太子集團「嬌點」豪乳特助15萬交保 學經歷曝光「當過卡達空姐」

完整時間軸／謝侑芯猝死變謀殺轉折關鍵 黃明志最重死刑

黃明志「4毒品反應」！警懷疑有性行為、「護理女神」遺體被移動