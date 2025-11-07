全智賢罕放閃！親曝與老公相親過程 笑認「第一眼就愛上」

南韓女神全智賢以經典韓劇《來自星星的你》中的「千頌伊」一角紅遍亞洲，優雅又帶點俏皮的氣質至今仍讓粉絲難忘。出道多年，她一向低調保護家庭與私生活，但近日罕見登上好友洪真慶的YouTube節目《學習王真天才洪真慶》，大方聊起從16歲開始進入演藝圈的點滴，更首度公開與老公崔俊赫的戀愛過程，甜蜜告白：「我第一眼就愛上他了！」讓現場驚呼不已。

全智賢在節目中透露，自己個性其實相當保守，不太會主動認識異性，當年與崔俊赫的相識完全是朋友安排的相親，她坦言，原本對相親毫無興趣，但朋友極力推薦、甚至再三強調：「那男的真的超帥！」讓她勉為其難地答應赴約，沒想到這場原本只是禮貌性的會面，卻成為她人生的重要轉折。

全智賢與崔俊赫於2012年結婚，婚後育有兩個兒子，婚姻生活低調而幸福。全智賢笑說，在見面之前，就聽說對方被稱為「乙支路張東健」。果然一見面，她立刻被對方的俊朗外貌吸引，直白地回憶道：「我第一眼就愛上他了！」她坦承，起初是外貌讓她動心，但結婚13年來相處發現，崔俊赫讓她越來越確定這就是對的人，互相支持。

