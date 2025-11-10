全智賢罕見公開戀愛內幕！初遇老公「一見面就秒暈船」
韓國影壇女王全智賢日前打破多年低調作風，首度現身YouTube綜藝節目《學習王真天才洪真慶》擔任特別嘉賓。這位自16歲出道便憑藉《我的野蠻女友》、《來自星星的你》、《藍色海洋傳說》等經典作品奠定不可撼動地位的女星，在節目中罕見敞開心扉，分享了她與丈夫崔俊赫的愛情故事。
現年43歲的全智賢透露，自己性格保守，從不主動認識異性。2012年透過朋友介紹認識崔俊赫時，原本相當抗拒赴約。朋友再三強調對方外貌出眾，甚至有著「乙支路張東健」的綽號，她才勉強答應見面。沒想到這一見便是一見鍾情，兩人同年結婚，如今已攜手走過13個年頭，育有兩名兒子，感情依舊甜蜜如初。
談及維持凍齡美貌的秘訣，全智賢分享她每日堅持早上六點起床，八點準時運動的規律作息。過去偏好跑步的她，最近為避免身體適應固定運動模式而停滯不前，開始嘗試拳擊訓練作為新挑戰。她強調健康是習慣累積的成果，持續鍛煉搭配均衡飲食，正是她維持完美身材與肌膚狀態的關鍵。
然而，全智賢的事業並非一帆風順。韓媒《Joynews24》年度召集110位影視圈內人士，包括經紀公司人員、電視台內部人士及節目製作人進行票選，公布2024年度最差電視劇排行榜。全智賢與姜棠元合作的Disney+原創劇《暴風圈》位列第四名。
《暴風圈》講述特務與外交官聯手調查威脅韓國穩定的幕後真相，原本被視為年度重點大劇，卻因劇情開高走低，加上台詞陷入辱華爭議遭中國觀眾抵制，最終表現不如預期。
排名第三的是全球現象級作品《魷魚遊戲》第三季。儘管第一季創下全世界搶看熱潮，掀起傳統遊戲風潮，但第三季即使集結李政宰、李炳憲、任時完、姜河那等實力派演員，仍因缺乏第一季的驚豔感而收穫大量負評。
第二名由李敏鎬與孔曉振主演的《問問星星吧》奪得。這部與《雖然是精神病但沒關係》導演合作、斥資五百億韓元打造的宇宙戀愛題材作品，因劇情過於虛構奇幻，脫離現實太多，不僅收視率創新低，更遭觀眾猛烈批評。
年度最差電視劇冠軍由《TWELVE十二使者》奪得。這部集結馬東石、朴炯植、徐仁國、成東鎰、雷嘉汭等眾多實力派演員的奇幻動作劇，講述十二生肖化身為人類守護者的故事。儘管首播收視率高達8.1%，但因劇情缺乏高潮起伏，戰鬥場面單調乏味，完結篇收視率慘跌至2.4%，成為本年度開高走低的代表作品。
這份榜單反映出即使有大牌明星加持、高額製作預算，若劇本質量不佳，依然難以獲得觀眾認可。全智賢雖然在個人生活與保養上展現完美典範，但在作品選擇上似乎也難逃失手命運。
