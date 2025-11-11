全智賢罕談婚姻！首度上YouTube節目甜曝與執行長老公的戀愛過程
南韓女神全智賢近日現身YouTube綜藝節目《學習之王真天才洪真慶》，讓觀眾驚喜不已。出道28年來，她始終以神祕形象示人，這次和主持人洪真慶、張英蘭、李智惠互動，還首度公開談論與丈夫崔俊赫的戀愛往事，引發討論。
節目中，全智賢被設定為「四姐妹」之一，聊天內容從工作聊到家庭，氣氛輕鬆自然。當話題轉到戀愛與婚姻時，她笑著坦言自己當時並不想去相親，但朋友極力撮合、盛讚男方「超帥」，雖然她嘴上堅決說不要，但最後還是「身體很誠實地出現在現場」。
被問到見面當下的第一印象，全智賢毫不掩飾地笑道：「真的很帥！」主持人立刻打趣：「據說有『乙支路張東健』的稱號」。當被問到是否一見鍾情時，她靦腆承認：「對，好像是這樣的。」
全智賢與崔俊赫最終修成正果，兩人於2012年在首爾新羅飯店舉辦盛大婚禮，現育有兩名兒子。婚後的她逐漸將重心轉往家庭，但仍持續以高質感作品維持戲劇女王地位。
節目播出後，崔俊赫也被網友重新翻出身分背景。他畢業於名校高麗大學，起初在美國銀行首爾分行任職，負責衍生商品部業務。2019年轉入家族企業Alpha資產運用公司，短短一年就升任執行長，帶領公司穩定成長，年營收約落在50億至100億韓元之間（約新台幣1.2億至2.5億元）。
更令人稱羨的是他的家世背景。崔俊赫的父親是Alpha資產運用創辦人崔坤會長，母親李貞宇是韓國知名時尚設計師，外婆李英姬更是被譽為「國寶級韓服大師」。這樣的名門出身與全智賢的耀眼光環相得益彰，被媒體形容為「天作之合」。
