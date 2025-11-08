全智賢罕談老公崔俊赫 羞認對他一見鍾情：真的很帥

【緯來新聞網】南韓人氣女星全智賢出道28年首次現身YouTube綜藝節目《學習之王真天才洪真慶》，難得在鏡頭前敞開心扉，談及私人感情生活。節目中她首度親自講述與丈夫、Alpha資產運用公司執行長崔俊赫的愛情歷程，意外撒糖，掀起網友討論熱潮。

全智賢罕談老公崔俊赫。（圖／翻攝YouTube）

全智賢與洪真慶、張英蘭、李智惠在節目中設定為「四姐妹」互動聊天，氣氛輕鬆歡樂。聊到戀愛與婚姻話題時，她坦言自己並非屬於會主動認識對象的性格，當年是透過朋友介紹與崔俊赫相識。她笑說：「當初根本不想赴約，壓力好大，但朋友一直說『他超帥』，雖然嘴巴上拒絕，結果身體已經到了現場。」



主持人進一步問及她對老公的第一印象時，全智賢不加掩飾地表示「真的很帥」，還被調侃對方有「乙支路張東健」之稱。當被問到是否是一見鍾情時，她也靦腆點頭承認：「對，沒錯。」



這段愛情最終修成正果，兩人於2012年4月13日在首爾的新羅飯店舉辦婚禮，婚後育有2個兒子。崔俊赫為高麗大學畢業，曾任職美國銀行首爾分行，負責衍生商品部業務。2019年他進入家族企業Alpha資產運用，隔年升任執行長，目前公司每年營收落在約50億至100億韓元（折合約新台幣1.2億至2.5億元）之間。



崔俊赫本身條件優異，家庭背景也不容小覷。他的父親是該資產公司創辦人崔坤會長，母親則是韓國著名時尚設計師李貞宇，而外婆更是國寶級韓服設計師李英姬，出身名門望族。

