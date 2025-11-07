全智賢羞認相親當場暈船！ 曝富商老公外號「乙支路張東健」

全智賢羞認當年與老公崔俊赫相親，對他一見鍾情。翻攝IG@everything.is.peachy、翻攝Dispatch

韓流女神全智賢首度登上YouTube節目，作客閨密洪真慶的網路節目《學習王真天才洪真慶》暢聊16歲出道至今不為人知的故事，還難得聊起與富二代老公崔俊赫的戀愛經過，自曝對老公一見鍾情！

相親煞到「乙支路張東健」

全智賢在2012年與崔俊赫完婚，當時年僅31歲就步入婚姻，她在昨（16日）上線的《學習王真天才洪真慶》聊起兩人的戀愛經過，透露自己不是崇尚自然而然戀愛一派，而是透過友人牽線，2010年與老公相親認識的。

全智賢（左）與老公崔俊赫2012年曾被拍到在街頭約會，即便因為圈外人身分被打上馬賽克，仍可看出外型高大帥氣。翻攝Dispatch

全智賢分享，「一開始還覺得有點壓力，不太想去見面，但朋友說對方長得超帥。」笑著自虧：「嘴巴說不要身體很誠實，當時還是去赴約了。」全智賢笑說當時老公的外號是「乙支路張東健」，「可能是因為他的公司在那一帶吧！我第一眼見到他就一見鍾情了。」

崔俊赫真面目曾曝光。翻攝NAVER

崔俊赫曬哏圖護妻！瓦解婚變謠言

全智賢與崔俊赫結婚13年育有2個兒子，4年前一度被記者出身的YouTuber爆料兩人婚變，當時她的經紀公司火速發聲駁斥，崔俊赫也付諸行動闢謠，在通訊軟體的個人狀態一欄po出漫畫《灌籃高手》經典哏圖，把「我好想打籃球」的台詞換成「我好想當全智賢老公」；婆婆李正宇也氣得發文：「今天是令人生氣的一天！」接連以行動粉碎婚變謠言。

崔俊赫4年前直接以行動粉碎婚變傳聞。翻攝NAVER

全智賢的老公崔俊赫目前擔任Alpha資產管理公司CEO，家世不錯的他，父親崔坤是Alpha資產管理公司大股東，外婆李英熙是知名韓服設計師，母親李正宇也是時裝設計師，家底雄厚。

全智賢樂當「賢內助女王」

全智賢的夢想是賢妻良母，現實生活中也包辦家務事。翻攝IG@samsungkorea

全智賢在節目中被問起曾在2002年在官方資料中寫道，未來夢想是成為賢妻良母，被問起現實生活中真的會親自洗衣、打掃、洗碗嗎？讓她直回：「都會做啊！」閨密洪真慶也為好友背書說：「我真的嚇到，她是完全沒有請幫傭生活的人。拍《暴風圈》拍攝行程那麼滿，她竟然還是自己包辦家務。」認證女神私下也是「賢內助女王」。



