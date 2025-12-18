全村希望換人做！美光財報亮眼「盤後漲8%」 執行長有自信：好日子還在後頭

在市場憂心AI需求放緩之際，記憶體大廠美光（Micron）昨（17）日公布了史上最強的財報與展望，美光執行長梅洛特拉（Sanjay Mehrotra）更自信直呼「最好的日子還在後頭」。​

受益於記憶體缺貨潮，摩根士丹利分析師日前將美光的目標價調升至325美元。根據美光2026年第1季財報顯示，淨利達52.4億美元，每股盈餘（EPS）4.6美元，營收達136.4億美元，年增57%，高於市場預估的129.5億美元；淨利潤為54.8億美元，調整後每股盈餘為4.78美元，亦優於市場預期的3.95美元。

梅洛特拉指出，記憶體晶片供應將持續「顯著短缺」，預計這種缺貨情況將延續至2026年，並可能維持更久，他自信說道「好日子還在後頭」。受此利多消息激勵，美光盤後股價上漲逾8%。

美光目前正加速全球製造布局，美國愛達荷州新晶圓廠將提前至2027年中期投產，紐約州新廠預計2026年初動工，並於2030年後提供產能支援；此外，日本、新加坡與印度的製造及封裝測試產能亦同步擴建。

