全村希望換人當！阮慕驊點出美股止跌2原因：輝達股價顯然不行了

美股四大指數18日全面收紅，那斯達克指數大漲313.04點，標普500指數上漲67.99點，終止連四黑。對此，財經專家阮慕驊在網路節目《財經一路發》分析，11月前三周美股四大指數同步下跌，第三周持穩後、第四周回升。最新CPI數據表現和美光股價大漲為美股止跌的重要契機。

美11月CPI意外放緩 美股止跌反彈

阮慕驊提到，兩個重大事件使得美股出現止跌契機，一為美國政府18日公布11月消費者物價指數（CPI）年增率為2.7%，低於市場預期的3%%，核心CPI下降了非常大的角度，漲幅低於兩個月前的3%，也低於市場預期的3%，顯示通膨進一步的舒緩。原先市場預期CPI會從3%上升到3.1%，結果不但沒上升，反而下降，使得市場歡欣鼓舞，美股應聲上漲。

阮慕驊指出，10月的CPI報告因為美國政府關門而被取消，因此最新釋出的報告，並不具備典型CPI報告所包含的全部數據的呈現。美國勞工統計局表示，無法事後採捕10月的數據，所以在指數計算過程中，使用了非調查類的數據來源。儘管學界和經濟學家對數據存在質疑，但質疑並不影響美股走高，若從股票市場的結果來看，股市歡迎是這樣的數據的。

美光股價大漲穩住美股

阮慕驊進一步說道，第二個穩住美股的契機為美光股價大漲，雖然美光整個K棒形態是黑的，但因開高走低，股價仍上去一層。美光先前連續五根黑棒，在連四紅之後，出現連五黑，連五黑之後出現跳空缺口的一根黑棒，因此美光股價是否開始走上升坡還未必，但美光跳空缺口的上漲，止住了美光至少不會跌破50日均線的重要支撐線。

阮慕驊說明，美光股價在11月那一波大跌時，同樣跌到50日均線，而此次又在50日均線止跌，且是財報利多和財測利多止跌。單就美光的走勢來看，美光其實比大盤來得強，因為美光掛在費半中，費半指數在11月的下跌已跌到100日均線，但美光僅跌到50日均線，可見美光現在是撐盤最重要的一檔股票。

阮慕驊補充說道，硬碟股Sandisk先前同樣跌到50日均線，但在美光財報一公布後，股價立馬上漲6%，希捷（Seagate）、Sandisk和威騰電子（WDC）等走勢較疲弱的股票，股價也全面上漲，穩住下跌態勢。

阮慕驊：輝達股價顯然已經不行了

輝達方面，阮慕驊說明，輝達股價僅上漲不到2%，仍呈現黑棒，且輝達在10月底和11月初出現了兩個非常長的上引線，在歷史高價212美元股價附近出現了一連串黑棒，顯示輝達股價來到212元的位置賣壓非常沉重，且拉不上去。

阮慕驊提到，輝達在一連串長黑出現後，股價一路破底，輝達股價從212美元一路到本周三，總共回檔幅度已將近20%，也就是輝達股價快進入到熊市回檔的標準。此外，輝達的50日均線不但跌破且下彎，一般多頭股票不應50日均線下彎，更何況輝達目前中短金已呈現空頭排列，由此可見，輝達的股價顯然已經不行了。

