「全村希望」大馬村長王梓安病倒！開刀後最新病況 今獲獎由消防員代領

王湘惠謝謝大家關心大馬村長王梓安的現況。取自FB@王湘惠



花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，大馬村村長王梓安因落實撤離，全村零傷亡，被譽為「救了全村的男人」，卻因過度操勞病倒，送醫手術。身為國家女足代表隊隊長的女兒王湘惠今（21）日報平安，表示開刀順利休養中，「或許，神用這樣的方式，讓他終於能好好休息。」此外，王梓安在溢流發生時撤離及時，獲頒「樺加沙颱風馬太鞍溪堰塞湖溢流應變得宜人員」，今日由消防員代領受獎。

王湘惠在臉書以「一生平安」 貼文表示，或許，神用這樣的方式，讓他終於能好好休息。也告訴關心王梓安病況的人，開刀順利休養中，感謝李逸軒醫生灝文醫生，與慈濟醫療團隊的照顧。也謝謝為王村長集氣祈禱的每一個人，大家始終沒有忘記他，依然那麼關心。

王湘惠說，接下來，期盼政府會全力投入在家園重建，以及最重要的，防止災害再次侵襲村落的工程。聚焦在土地、中繼屋等議題，光復還有太多人需要被幫助。

王湘惠也提到自己也要繼續往前了，「家鄉在重建，我也在重新開始。帶著新的心情，繼續這一段旅外生活。」

王梓安獲選消防署的「樺加沙颱風馬太鞍溪堰塞湖溢流應變得宜人員」，因人還在休養，今天頒獎，由花蓮消防員幫忙代領受獎。王湘惠感動地表示：「本來預計今天去台北參與頒獎典禮，來不及退的車票還留在光復。謝謝花蓮消防員代領。」

