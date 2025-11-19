「全村希望」大馬村長王梓安送急診 愛女：最擔心的事還是發生了…
今年9月花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，導致19人罹難、5人失聯，其中大馬村在災情來臨前全村完成撤離，村長王梓安被封為「全村希望」。不過災後重建仍持續進行中，王村長過度操勞開始發燒，發炎指數還在往上升，昨（19）日送到花蓮慈濟醫院急診室後，確定要進行手術，他的女兒王湘惠昨po文表示，「最擔心的事，還是發生了……」，坦言自己目前身在異國，「能做的只有祈禱、只有牽掛。」
村長女兒、前女足國手隊長「八萬」王湘惠昨於臉書po文，一開頭就提到「最擔心的事，還是發生了……」，她透露「超人也會累」，指爸爸在災後第56天，爸爸因過度操勞開始發燒，發炎指數還在往上升。「我真的理解他撐著壓力，未曾好好休息，那份疲憊有多深。」
王湘惠表示，鳳凰颱風把光復便橋沖斷，昨天只能臨時繞到瑞穗就醫。但爸爸的狀況仍然不好……，2位老人家又開著193縣道，慢慢開了好久，終於抵達花蓮慈濟醫院急診室。
王湘惠說道，災情期間，父母從未離開過村落，只能一直扛著高壓和無止盡的重建。「而現在身在異國的我，能做的只有祈禱、只有牽掛。」她坦言爸爸確定要進行手術，「願神看顧爸爸的健康。爸爸加油！為你祈禱🙏God bless.」。
