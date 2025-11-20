全村希望! 大馬村長病倒開刀 國手女兒:最擔心的還是發生了

生活中心／綜合報導

超人也會累的，大家還記得九月份花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流前，大馬村長挨家挨戶提醒村民要趕緊撤離，最終也成功讓大馬村"零傷亡"。只是王梓安的國手女兒發文，說最擔心的事還是發生了，爸爸災後56天病倒，膽囊和肝都發炎。昨天晚間順利完成手術，而王梓安也向大家報平安。

大馬村長王梓安：「感謝所有關心我的人，謝謝你們。」躺在病床上，看起來還有點虛弱，花蓮大馬村長王梓安，日前病倒就醫，畢竟從花蓮馬太鞍溪第一次溢流開始，村長從沒好好休息過。大馬村長王梓安（09.23）：「欸趕快撤離了啦，不要一直在這邊。」今年九月，王梓安開著自己的小貨車，挨家挨戶，在花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流之前，一一敲門，要村民趕緊撤離。大馬村長王梓安（09.23）：「我們馬太鞍溪堰塞湖，說已經溢流了，將近11點會開始溢流，所以還在部落的所有村民，聽到這個廣播，請你盡速離開你的家裡。」

大馬村長王梓安在災後第56天，疑似因膽囊發炎住院治療。（圖／民視新聞）

就怕有人不知道，王梓安也一再廣播，最終也的確讓整個大馬村"零傷亡"，更被村民和網友大讚，是超人、是全村希望。只是超人也是會累。王梓安的女兒，也是足球國手王湘惠在社群平台上發文。直呼自己最擔心的事，還是發生了。災後第56天，爸爸因為過度操勞開始發燒，發炎指數還在上升。鳳凰颱風又把便橋沖斷，讓他們只能臨時繞到瑞穗就醫。又開著車慢慢抵達慈濟醫院急診室。根據了解，王梓安是膽囊發炎、加上肝也發炎，才導致高燒不退。

超人也會累！大馬村長過勞病倒 國手女兒：最擔心的還是發生了

大馬村長王梓安在馬太鞍溪堰塞湖溢流之前，挨家挨戶請村民撤離，成功讓大馬村零傷亡。（圖／民視新聞）

花蓮縣議員魏嘉賢：「都很順利，而且都還滿有元氣的，當然開完刀之後，當然會有一些比較，疲憊的狀況，可是聽得出來他講話，還是很有元氣。」不只議員特別到場慰問，網友們也紛紛留言替村長打氣，畢竟村長沒日沒夜掛念著村民的安全，卻輕忽了自己的健康狀況，讓所有人看的都很不捨。

















