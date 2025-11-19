「全村希望」輝達財報將揭曉！程正樺：能否救全村 這次不一定、反彈恐有限

前外資分析師程正樺。陳俐妏攝影



美股台股持續回檔，市場對AI教主輝達財報屏息以待。前外資分析師、騰旭投資投資長程正樺今天表示，又到了全村的希望出手時刻，不過這一次「有沒有效」有點不好說 。主要原因來自於美國債務，流動性不佳和聯準會動向等雜音，因此預期跌深反彈可能有限了。

程正樺指出，近期不管媒體或是客戶，討論話題都是AI泡沫，支持的證據都是最近股市表現不佳。 他直言，「其實大家都在講泡沫的時候，泡沫就不太會發生」，有關泡沫的問題上次已經談過，這次就來試圖解釋一下最近的弱勢吧。

程正樺指出，每年11月到隔年3月，一般就是進入所謂的吹牛行情啟動期。今年看來牛皮似乎吹不起來？ 很遺憾但可以理解，因為「漲多就是最大的利空」；當市場已從四月開始，一路五、六、七、八、九、十月都在漲，到年底反而力有未逮，需要休息一下也是很合理的。

另外，他個人覺得，最近市場受到壓抑的另一個原因是流動性不佳；美國政府上半年因為舉債上限問題，並沒有增發多少新債，但下半年基本上又多發了一兆；與此同時，政府關門導致部分的錢花不出去，雖然最近終於開始重新花錢，但短線上流動性是有影響的。

在這種流動性緊張的時候，聯準會的動向就有了更大的影響力，但偏偏政府關門期間許多數據沒有公布，反而讓市場擔憂F聯準會因此不降息，造成更大的流動性問題， 於是就衍生出了一些惡性循環，比如Oracle最近CDS飆高又讓大家擔心花錢蓋AI會導致金融危機等老調，然後聯準會又即將進入緘默期讓市場不確定性很大 。

所以，這兩天大家都寄望著教主出手再度拯救全村，程正樺分析，他個人也預期，輝達會公布亮眼的數據與優於預期的表現，但如果市場的問題來自短期流動性不足，那反彈也會有限；可能還是要看看聯準會是否能如他們先前所說，在12月開始做一些操作灌注流動性到市場上了。

此外，中日關係惡化可能造成地緣政治緊張，雖然還沒看到立即性的風險，但如果失控，對股市來說依然是個很大的不確定要素，還是keep in mind比較好。整體來說依然不擔心泡沫問題，以及期待明年是1999末日狂歡，但，短期諸多雜音可能讓市場休息一下吧。

