全村的希望拯救科技業 陸行之：輝達已成台積電最大客戶

陸行之認為輝達今年前3季已經成為台積電最大客戶。（翻攝自臉書/陸行之）

針對輝達公布亮麗的財報，知名半導體分析師陸行之認為，因為蘋果在創新方面不爭氣，輝達在今年前3季已經變成台積電的最大客戶，明年和後年台積電1.4/1.6奈米的量產不是蘋果說了算。

輝達亮麗的財報再度拯救市場悲觀的氣氛。知名半導體分析師陸行之在臉書上發文表示，在經過11月份的科技股拉回，市值王Nvidia的好數字好指引又要救全村讓半導體及科技股反轉了，不單是3Q25營收季增25%，4Q25居然還要再季度成長12-16%，都優於市場預期近4-5個百分點，但唯一遺憾的是Nvidia的庫存月數持續季增，年增，當然有可能公司持續看好新產品出貨而增加庫存，但供應鏈最怕的是大客戶買太多，然後突然反轉，我們持續密切觀察。

廣告 廣告

陸行之表示，因為蘋果在創新方面不爭氣，我們估計今年前三季度Nvidia 已經成為台積電的最大客戶，2026/2027台積電 1.6/1.4奈米的量產不是蘋果說了算。

輝達在週三公布的財報顯示，資料中心業務為512億美元，年增率66%，遠超過分析師預估的490.9億美元，其中以GPU為主的運算業務為430億美元，面對外界質疑AI泡沫，輝達執行長黃仁勳表示沒有看到，他強調輝達與其他加速器場不一樣，在AI每一個環節都很出色，從預訓練到推論都是如此。

更多鏡週刊報導

台積電RE100無法達標有解方？ 光電業大老打臉環團大老獲ChatGPT背書

台德合作拚地熱 億鴻系統攜手GMK前往能源署投石問路

不理會環團呼籲立法院強渡關山 光電產業被迫吞下修法惡果陷入黑暗期