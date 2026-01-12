全村的希望！台塑四寶慘澹 靠「他」逆勢噴發

財經中心／師瑞德報導

台塑四寶2025年財報兩樣情！受中國石化產能嚴重過剩衝擊，台塑全年大虧，台化更創下上市以來首度虧損紀錄。唯獨南亞搭上AI熱潮，電子材料獲利爆發逆勢成長；台塑化則靠煉油獲利支撐。展望2026，四寶寄望中國供給側改革與降息循環帶來轉機。（AI製圖）

2025年對於台塑集團（台塑四寶）而言，是極具歷史轉折與挑戰的一年。受到中國大陸石化產能過剩引發的「內捲」效應外溢，以及美國對等關稅政策的衝擊，傳統石化本業深陷紅海泥淖。

台塑（1301）全年大虧逾百億元，創下罕見的虧損紀錄；台化（1326）更出現自掛牌上市以來的首度年度虧損，標誌著產業結構性困境的嚴峻。台塑化（6505）雖靠煉油利差支撐獲利，但烯烴事業仍受拖累。唯獨南亞（1303）受惠於全球AI伺服器與高速運算需求爆發，電子材料事業成為集團唯一的亮點，全年獲利逆勢成長。

廣告 廣告

展望2026年，四寶普遍認為儘管挑戰仍存，但隨著中國推動供給側改革（反內捲）及降息循環啟動，最壞情況可能已過，將透過轉型高值化與新事業尋求突圍。

台塑（1301）：中國產能傾銷重災區 全年大虧100億

台塑公司2025年營運飽受中國大陸新增產能與低價競銷的雙重夾擊。12月合併營收為143億元，雖月增6.8%，但年減13%，主因配合船期安排部分訂單延後交貨，但整體價格仍受市場行情拖累。全年財報方面，2025年合併營收1,754億元，年減12.3%；稅後虧損高達100.5億元，每股稅後盈餘（EPS）為 -1.58元。

虧損主因在於銷售價、量雙跌。中國與美國持續擴增石化產能，加上美國實施對等關稅，導致石化產品需求萎縮，台塑主要產品平均價格下跌幅度介於4%至29%。業外部分，台塑美國公司亦因產品售價下跌認列虧損。

2026年展望： 台塑預期第一季因歲修廠數增加且適逢春節，營收將低於去年第四季。全年展望方面，雖然全球經濟趨緩，但寄望中國「十五五」規劃中的供給側改革能緩解產能過剩，加上降息循環與俄烏潛在和談帶來的重建需求，預期2026年營運將優於2025年。策略上將加速轉型，聚焦電子、醫療等高值化產品及能源轉型。

南亞（1303）：AI浪潮最強受惠者 電子材料獲利大爆發

南亞是四寶中唯一繳出獲利正成長成績單的公司，展現「電子強、化工弱」的極端態勢。12月合併營收221億元，月增4.6%，主要動能來自AI伺服器、高速網通設備及資料中心需求強勁，帶動IC載板、銅箔基板（CCL）等高階材料連續6個月成長。全年財報顯示，2025年EPS達 0.57元，年增35%。

南亞第四季單季EPS達0.62元，創近14季新高，歸功於AI技術與雲端服務融合，推升南亞電路板及電子材料獲利，加上認列南亞科的投資收益。儘管化工與聚酯產品受紅海競爭影響表現疲弱，但電子材料的強勁成長成功抵銷了傳產的頹勢。

2026年展望： 南亞看好AI創新應用持續加速，中高階材料與銅價維持高檔，預估2026年業績將明顯回升。1月及第一季雖有春節因素，但電子材料需求暢旺，預期營收表現將相對穩健，公司將持續擴大與同業合作並加速轉型。

台化（1326）：掛牌以來首度虧損 啟動「瘦身」與「反內捲」策略

台化2025年營運面臨嚴峻考驗，寫下掛牌以來首度年度虧損的歷史紀錄。12月合併營收219.7億元，月增5.2%，但年減19.5%。全年財報顯示，稅後虧損54.88億元，EPS為 -0.94元。

虧損核心原因在於中國超大產能的低價競爭，以及美國對等關稅打亂供應鏈。雖然下半年啟動「瘦身行動」，集中生產並放棄紅海市場，成功讓第四季損益兩平，但仍無法彌補上半年的鉅額虧損。

2026年展望： 台化董事長指出，中國已開始啟動「反內捲」措施，且印度市場重新開放，加上瘦身計畫成效顯現，預期2026年營運將比2025年改善。未來策略將集中於差異化產品（如合膠市場），並拓展新事業如微光技術、碳化矽研發及氫氣純化設備，力求擺脫虧損陰霾。

台塑化（6505）：煉油穩健烯烴慘澹 獲利年增六成

台塑化呈現「油強塑弱」格局。12月合併營收529.3億元，月增13.1%，主因煉油廠定檢結束產量提升。全年財報方面，2025年稅後純益99.4億元，EPS為 1.04元，年增65.1%。

獲利成長主要來自煉油事業，受惠於外銷油品價差穩健及內銷吸收金額減少，產能利用率提升帶動獲利。然而，烯烴事業（輕裂廠）仍深受中國新增產能衝擊，輕油價格下跌導致庫存損失，加上產品利差縮小，虧損幅度擴大，拖累整體表現。

2026年展望： 預期上半年油市供給過剩，油價疲弱，下半年若OPEC+減產有望回升。煉油部分，柴油與汽油價差預期逐季波動但保持穩健；烯烴部分，因中國2026年仍有485萬噸乙烯新產能投產，輕裂廠毛利短期難以反彈，第一季預估產能利用率僅56%，將視需求動態調整。

台塑四寶2025年財報兩樣情！受中國石化產能嚴重過剩衝擊，台塑全年大虧，台化更創下上市以來首度虧損紀錄。唯獨南亞搭上AI熱潮，電子材料獲利爆發逆勢成長；台塑化則靠煉油獲利支撐。展望2026，四寶寄望中國供給側改革與降息循環帶來轉機。（圖／台塑提供）

台塑四寶2025年財報兩樣情！受中國石化產能嚴重過剩衝擊，台塑全年大虧，台化更創下上市以來首度虧損紀錄。唯獨南亞搭上AI熱潮，電子材料獲利爆發逆勢成長；台塑化則靠煉油獲利支撐。展望2026，四寶寄望中國供給側改革與降息循環帶來轉機。（圖／台塑提供）

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

富到流油！台積電豪擲10億掃貨債券 手握4,300億現金曝光

重大轉向！史上最長護盤！國安基金退場

暴力噴出！紐約期金衝破4600美元 5000美元擋不住

開盤／3萬點大關站穩穩！台股開盤狂噴350點 這幾檔「漲停鎖死」

