全村的希望！模範夫妻檔匹克球激戰打敗賈永婕 「超狂戰績」曝光

記者蔡維歆／台北報導

近年來匹克球運動在台灣掀起風潮，演藝圈夫妻檔艾力克斯與李詠嫻也迷上。（圖／艾迪昇提供）

近年來匹克球運動在台灣掀起風潮，演藝圈夫妻檔艾力克斯與李詠嫻也迷上，日前一起參加第一屆「星動盃」明星匹克球公益賽為花蓮慈善活動出力。兩人笑稱原本只是想不要丟臉，沒想到竟在關鍵時刻成為左右勝負的「全村的希望」。

艾力克斯夫妻倆受邀參加明星公益賽。（圖／艾迪昇提供）

李詠嫻與同樣喜歡匹克球的方芳芳交流，夫妻倆便受邀參加明星公益賽，名單中有曾國城、利菁及李明依等好友，還遇到同為夫妻檔的賈永婕與丈夫王兆杰，大家分組比賽，曾國城擔任紅隊隊長、白隊隊長則是方芳芳。由艾力克斯與李詠嫻組成的紅隊在最後關鍵PK賽中迎戰白隊的賈永婕夫妻檔，艾力克斯回想：「第一場我們贏11：1，所以大家覺得第二場應該也會贏，沒想到後來情勢逆轉，最大差距落後到3：8。」

但夫妻倆沒放棄慢慢追到10：10。由於另外兩場比賽已結束，所有觀眾與媒體都湧到他們所在的場地，他笑說：「曾國城拿麥克風當播報，紅隊的人一直喊『全村的希望』，白隊也在旁邊加油，真的就像『紅白大對抗』。」關鍵一球由李詠嫻發球，「她自己也說覺得有點歪，不知道會不會出界。」所有人愣住看向裁判，直到裁判比出「in」，紅隊立即衝入場內慶祝，氣氛沸騰，艾力克斯開心直呼：「我們原本只是想不要丟臉，沒想到關鍵在我們身上，還真的拿下來了。」更大笑自爆：「當天晚上睡覺時，我們還帶著金牌睡。」

