全村的希望！美光財報亮眼 盤後股價大漲逾8%
美光科技 (Micron Technology)台灣時間今（18日）清晨公布第一季財報，營收與獲利雙雙優於華爾街預期，激勵盤後股價大漲超過8%。
美光第一季營收達136.43億美元，年增57%，超市場預期的128.4億美元，每股盈利4.78美元，超預期的3.95美元。
美光是全球三家生產 AI 應用所需高頻寬記憶體的公司之一，其雲端記憶體銷售額達到 52.8 億美元，成長翻倍，核心數據中心銷售額為 23.8 億美元，年增4%。至於第二季度，美光預計營收約為 187 億美元，遠高於市場預估的 142 億美元。公司並表示調整後每股盈餘將達到 8.42美元，遠超市場預期的 4.78美元。
至於美股受到AI泡沫疑慮的影響，四大指數全數收黑，道瓊工業指數下跌228.29點或0.47%，收報47885.97點。標普500指數下挫78.83點或1.16%，收在6721.43點。那斯達克指數下滑418.14點或1.81%，收22693.32點。費城半導體指數挫跌263.13點或3.78%，收6695.31點。
