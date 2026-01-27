全柱集結開戰潮流圈！SKECHERS攜手《鬼滅之刃》 盲卡限量開搶

記者李鴻典／台北報導

全球舒適科技品牌SKECHERS於年初強勢出擊，台灣首度攜手木棉花官方正版授權的超人氣作品《鬼滅之刃》推出聯名系列。挾帶動畫與電影的超高人氣，此次聯名系列結合角色意象、和風元素。

SKECHERS x 鬼滅之刃-我妻善逸款FOAMIES亮橘配色，搭配白長襪打造Y2K潮流。（圖／品牌業者提供）

SKECHERS x《鬼滅之刃》聯名系列以造型大膽的厚底復古街頭運動鞋 MONSTER EVO，以及近年深受年輕族群喜愛的 FOAMIES 布希鞋 為設計原型，巧妙融合潮流輪廓與動漫元素。鞋款設計靈感取自《鬼滅之刃》多位高人氣角色，包含竈門炭治郎、竈門禰豆子、我妻善逸、嘴平伊之助四位主角，並延伸至時透無一郎、甘露寺蜜璃、冨岡義勇、胡蝶忍等柱級角色，透過角色代表色彩與經典意象細節轉化為鞋款設計語彙，讓粉絲在日常穿搭中，也能自在展現專屬於自己的鬼滅風格。

炭治郎短Tee，背後呈現角色印花。（圖／品牌業者提供）

MONSTER EVO 聯名鞋款以四位人氣角色的外型、服裝與日輪刀為設計靈感，透過異材質網布與復古皮面拼接鞋面，加深鞋底溝槽與馬鞍式加固結構，並搭配撞色橡膠大底與密集突起顆粒設計，在強化鞋款視覺層次的同時，也完整呈現角色鮮明的個性與魅力。

櫻花粉底色，印襯戀柱角色印花。（圖／品牌業者提供）

炭治郎款以黑綠市松紋羽織為主色調，後跟裁片呼應日輪刀鍔印花，鞋側點綴刀柄花紋，展現堅毅不屈的精神意象；禰豆子款則以黑色羽織搭配粉色麻葉紋細節，詮釋甜美外表下的強韌力量；時透無一郎款以薄荷綠與白色鞋面營造清冷純粹氛圍，鞋側日輪刀圖樣低調呼應其沉穩個性；甘露寺蜜璃款採用粉綠配色，結合日輪刀圖案與流動線條，展現熱情奔放與滿溢生命力。每一款設計皆透過細節層層堆疊，讓粉絲能真切感受角色靈魂融入鞋款之中。

潮Tee集結，印花細節刻畫角色靈魂。（圖／品牌業者提供）

FOAMIES 布希鞋以我妻善逸、嘴平伊之助、冨岡義勇、胡蝶忍四位高人氣角色為設計概念，巧妙結合角色性格與經典羽織元素，將動漫意象轉化為日常可穿的潮流單品。我妻善逸款以亮眼橘黃色鞋面展現其膽小卻潛藏驚人實力的反差魅力，鞋扣融入善逸形象與日輪刀鍔圖騰，後跟鞋帶採三角形羽織紋樣並印上「滅」字，低調傳達鬼殺隊精神；胡蝶忍款則以潔白鞋面搭配漸層蝶翼羽織設計，鞋帶包覆羽織紋路並點綴蝴蝶結細節，搭配厚底增高輪廓，突顯輕盈優雅的秀氣氣質。

SKECHERS戀柱款粉嫩配色，在日式竹籬背景下更顯色。（圖／品牌業者提供）

男生款如伊之助與義勇，後跟設計較低並採用橡膠材質鞋帶，整體線條更顯俐落實穿。伊之助款以灰色鞋面呼應山豬頭套與鹿毛意象，展現野性不羈的角色特質；義勇款則以深藍色鞋面呈現標誌性的「半半羽織」，詮釋沉穩內斂的氣質。全系列後跟鞋帶皆可自由調整，可上翻或後套作為拖鞋穿著，搭配精巧呈現角色特色的鞋扣設計，在簡約外型中釋放《鬼滅之刃》角色獨有的魅力與個性。

SKECHERS竈門兄妹聯名鞋衣穿出新時代魅力。（圖／品牌業者提供）

此次聯名系列共推出 11 款潮流 T-shirt，設計呼應作品所設定的大正時代背景，並以日式庭院為拍攝靈感，細膩刻畫每位角色獨有的個性與魅力。T-shirt 正面 SKECHERS LOGO 融入代表角色色彩的青海波紋樣，象徵「永遠平穩」與「永恆幸福」的美好寓意，同時繡有 DEMON SLAYER & SKECHERS 聯名織標，展現鮮明的品牌識別。各款設計多以角色主視覺印圖或口袋小印花呈現人物特色，其中炭治郎「立志款」重現劇情經典畫面與拔刀瞬間；禰豆子「羽織款」與「竹節＆木箱款」則將羽織紋樣與標誌性竹箱元素融入設計；善逸 & 啾太郎款與伊之助款展現天真活潑與野性張力；時透無一郎與甘露寺蜜璃款則以日輪刀姿態詮釋英姿與個性魅力。特別亮點還包括「日輪刀印花款」，於背面完整呈現五位主角的日輪刀圖樣，以及「鬼殺隊角色印花款」，以正面方形構圖融合羽織圖案與角色特徵，讓粉絲在穿著之中，同時感受角色精神與潮流風格，亦非常適合與聯名鞋款一同收藏。

SKECHERS x 鬼滅之刃聯名潮Tee-炭治郎款。（圖／品牌業者提供）

除聯名鞋款與潮流 T-shirt，SKECHERS x《鬼滅之刃》此次同步推出 「限量聯名盲卡」，即日起凡購買任一 SKECHERS x 鬼滅聯名系列商品，即可隨機獲得一組盲卡。每組盲卡內含三位角色，完整收錄四位主角與九柱，共 13 款角色卡牌，數量有限，送完為止。

SKECHERS攜手《鬼滅之刃》打造年度焦點聯名。（圖／品牌業者提供）

盲卡採雙面設計，可立起展示亦方便隨身攜帶。SKECHERS x《鬼滅之刃》聯名1月28日正式登台發售，SKECHERS 更特別於台北西門町漢中店打造《鬼滅之刃》主題專區，從戶外大型看板、入口裝潢到店內陳列，全面營造沉浸式動漫氛圍，自 3 月 1 日起，可親臨 SKECHERS 西門漢中店近距離感受《鬼滅之刃》的魅力。

舒適進化成型！SKECHERS ✘《鬼滅之刃》全柱集結開戰潮流圈。（圖／品牌業者提供）

2026 馬年新春，Hang Ten 推出「Hang Ten × 洪福田」《浪騰馬躍》馬年聯名系列，攜手台南版畫藝術家洪福田，以傳統版畫工藝為創作基底，融合品牌衝浪精神與哈哈熊 IP，將「浪騰」的前行動能與「馬躍」的奔騰好運濃縮為充滿力量的馬年圖騰，讓年節單品跳脫制式符號堆疊，成為兼具收藏價值與日常穿搭性的節慶設計。

Hang Ten × 洪福田《浪騰馬躍》馬年聯名系列，建議售價990元。（圖／品牌業者提供）

Hang Ten × 洪福田《浪騰馬躍》馬年聯名系列新春優惠加碼滿額贈。（圖／品牌業者提供）

作為 2026 年新春第一波，Hang Ten 也同步展現品牌全新面貌的輪廓——承襲加州衝浪起源，持續以「舒適×機能×百搭」為核心，並以「Follow Your Feet／走出你的風格」作為品牌宣言，從經典休閒走向更貼近現代生活節奏的生活風格品牌。

Hang Ten圓領蓄熱暖溫衣。（圖／品牌業者提供）

本季除新年聯名外，也將以暖溫衣與 AeroKnit空氣針織兩大機能系列回應近期溫差變化大的日常需求，為低溫防護與活動舒適提供更剛好的選擇。

Hang Ten AeroKnit空氣針織。（圖／品牌業者提供）

冬去春來，萬象更新。加拿大專業運動服飾品牌 lululemon 為慶祝丙午馬年，推出 2026 年新春限定系列，汲取農曆新年的節慶氛圍為設計靈感，結合節日色彩與寫意水墨，勾勒出生肖「馬」的意象，並以金色刺繡點綴細節，呈現精緻簡約的造型。搭配俐落的剪裁，不僅適合新春拜年時穿搭，亦能在日常生活中延續濃厚的新年氛圍，為新一年注入活力與好狀態。

lululemon推出2026新春限定系列。（圖／品牌業者提供）

本次新春限定系列將人氣經典款式增添節慶元素，以鮮明色彩點亮春日活力。除了經典的牛津紅（Oxford Red）與優雅的淺象牙白（Light Ivory），lululemon 更首次推出 Lunar Plumes Red Multi — 一款致敬馬年的生肖靈感印花。設計靈感源自能量、自由與進步，透過動態圖案與流暢線條，展現兼具動感與優雅的姿態。印花元素象徵活力、時髦與希望，為每件單品賦予力量與精緻感，讓穿搭更具自信。

lululemon推出2026新春限定系列。（圖／品牌業者提供）

終於等到女王回歸！ BLACKPINK 宣布將於 2 月攜全新迷你專輯強勢回歸，全球 BLINKs 引頸期盼。迎接回歸盛事，當然少不了 BLACKPINK 相關潮流單品助陣，《BLACKPINK IN YOUR AREA》League Collection 快閃店台中站即將登場，將於 1 月 30 日至 2 月 25 日 強勢進駐 台中新光三越中港店 10 樓天空劇場，率先為女王回歸暖身。

「《BLACKPINK IN YOUR AREA》League Collection快閃店台中站」將於1月30日至2月25日進駐台中新光三越中港店10樓天空劇場。（圖／品牌業者提供）

快閃店以 BLACKPINK 獨有的粉黑風格搭配運動潮流風格為主軸，攜手 Fanatics、Complex ，並集結 New Era、美國職棒大聯盟（MLB） 及 法國足球豪門巴黎聖日耳曼（PSG） 等國際級品牌與球隊，打造豪華聯名陣容。超過 20 款限定聯名單品亮相，無論是 BLINKs 或運動潮流愛好者都能輕鬆駕馭。店裝更搭配醒目的「BLACKPINK IN YOUR AREA」標語，瞬間將粉絲帶入專屬於BLACKPINK的潮流世界，現場打卡再享結帳9折，BLINKs千萬不能錯過！

限定組合「早春黑潮組」與「新春粉暖組」，一次搞定新年穿搭與情人節送禮。（圖／品牌業者提供）

每逢迎接新的一年，總少不了一點儀式感為今年好運揭開序幕。如果說，新年有什麼必做開運清單，那「馬上穿新鞋，馬上穿新衣」就是最好的儀式象徵！

一雙PUMA馬年限定鞋，就足夠為穿搭增添年味。（圖／品牌業者提供）

這次PUMA 獨家帶大家直擊 KIRE & Karencici 的開運指南，將招桃、招福、招財三大好運色系穿上身，並集結 PUMA 三大人氣鞋款 BELLA、CAVEN、SPEEDCAT，把好運帶著走！兩位人氣創作歌手，在新年穿上馬年限定彪足馬力系列的全身新行頭，傳遞馬力全開、好運到位，陪伴大家迎接不同凡響的 2026！

酒紅色作為新年的象徵色，讓Karencici展現顯氣色的一面。（圖／品牌業者提供）

強烈冷氣團與春節旅遊潮發酵，帶動「白色保暖」商機升溫！Yahoo購物觀察近期「滑雪」熱搜飆2倍，機能外套年增近3成，行李箱業績最高成長7成。根據最新旅遊趨勢報告，台灣國人平均每人出境達2.45次，「高頻快閃」短程航線成主流，日本、南韓穩居最熱門旅遊地。因應日韓雪季與與國人短程快閃旅遊趨勢，保暖機能裝備、行李箱、壓縮收納神器熱賣。Yahoo購物即日起祭出全站回饋，天天消費滿3,000送300、天天抽888點OPENPOINT，並加碼多檔知名戶外品牌限時優惠，The North Face、Columbia等品牌最低下殺5折起，人氣品牌29吋行李箱千元有找，冬季出遊與保暖換新省更大。

看準保暖與出遊商機，Yahoo購物推出「馬年神助攻」。（圖／品牌業者提供）

