全柱集結開戰潮流圈！SKECHERS攜手《鬼滅之刃》 盲卡限量開搶
記者李鴻典／台北報導
全球舒適科技品牌SKECHERS於年初強勢出擊，台灣首度攜手木棉花官方正版授權的超人氣作品《鬼滅之刃》推出聯名系列。挾帶動畫與電影的超高人氣，此次聯名系列結合角色意象、和風元素。
SKECHERS x《鬼滅之刃》聯名系列以造型大膽的厚底復古街頭運動鞋 MONSTER EVO，以及近年深受年輕族群喜愛的 FOAMIES 布希鞋 為設計原型，巧妙融合潮流輪廓與動漫元素。鞋款設計靈感取自《鬼滅之刃》多位高人氣角色，包含竈門炭治郎、竈門禰豆子、我妻善逸、嘴平伊之助四位主角，並延伸至時透無一郎、甘露寺蜜璃、冨岡義勇、胡蝶忍等柱級角色，透過角色代表色彩與經典意象細節轉化為鞋款設計語彙，讓粉絲在日常穿搭中，也能自在展現專屬於自己的鬼滅風格。
MONSTER EVO 聯名鞋款以四位人氣角色的外型、服裝與日輪刀為設計靈感，透過異材質網布與復古皮面拼接鞋面，加深鞋底溝槽與馬鞍式加固結構，並搭配撞色橡膠大底與密集突起顆粒設計，在強化鞋款視覺層次的同時，也完整呈現角色鮮明的個性與魅力。
炭治郎款以黑綠市松紋羽織為主色調，後跟裁片呼應日輪刀鍔印花，鞋側點綴刀柄花紋，展現堅毅不屈的精神意象；禰豆子款則以黑色羽織搭配粉色麻葉紋細節，詮釋甜美外表下的強韌力量；時透無一郎款以薄荷綠與白色鞋面營造清冷純粹氛圍，鞋側日輪刀圖樣低調呼應其沉穩個性；甘露寺蜜璃款採用粉綠配色，結合日輪刀圖案與流動線條，展現熱情奔放與滿溢生命力。每一款設計皆透過細節層層堆疊，讓粉絲能真切感受角色靈魂融入鞋款之中。
FOAMIES 布希鞋以我妻善逸、嘴平伊之助、冨岡義勇、胡蝶忍四位高人氣角色為設計概念，巧妙結合角色性格與經典羽織元素，將動漫意象轉化為日常可穿的潮流單品。我妻善逸款以亮眼橘黃色鞋面展現其膽小卻潛藏驚人實力的反差魅力，鞋扣融入善逸形象與日輪刀鍔圖騰，後跟鞋帶採三角形羽織紋樣並印上「滅」字，低調傳達鬼殺隊精神；胡蝶忍款則以潔白鞋面搭配漸層蝶翼羽織設計，鞋帶包覆羽織紋路並點綴蝴蝶結細節，搭配厚底增高輪廓，突顯輕盈優雅的秀氣氣質。
男生款如伊之助與義勇，後跟設計較低並採用橡膠材質鞋帶，整體線條更顯俐落實穿。伊之助款以灰色鞋面呼應山豬頭套與鹿毛意象，展現野性不羈的角色特質；義勇款則以深藍色鞋面呈現標誌性的「半半羽織」，詮釋沉穩內斂的氣質。全系列後跟鞋帶皆可自由調整，可上翻或後套作為拖鞋穿著，搭配精巧呈現角色特色的鞋扣設計，在簡約外型中釋放《鬼滅之刃》角色獨有的魅力與個性。
此次聯名系列共推出 11 款潮流 T-shirt，設計呼應作品所設定的大正時代背景，並以日式庭院為拍攝靈感，細膩刻畫每位角色獨有的個性與魅力。T-shirt 正面 SKECHERS LOGO 融入代表角色色彩的青海波紋樣，象徵「永遠平穩」與「永恆幸福」的美好寓意，同時繡有 DEMON SLAYER & SKECHERS 聯名織標，展現鮮明的品牌識別。各款設計多以角色主視覺印圖或口袋小印花呈現人物特色，其中炭治郎「立志款」重現劇情經典畫面與拔刀瞬間；禰豆子「羽織款」與「竹節＆木箱款」則將羽織紋樣與標誌性竹箱元素融入設計；善逸 & 啾太郎款與伊之助款展現天真活潑與野性張力；時透無一郎與甘露寺蜜璃款則以日輪刀姿態詮釋英姿與個性魅力。特別亮點還包括「日輪刀印花款」，於背面完整呈現五位主角的日輪刀圖樣，以及「鬼殺隊角色印花款」，以正面方形構圖融合羽織圖案與角色特徵，讓粉絲在穿著之中，同時感受角色精神與潮流風格，亦非常適合與聯名鞋款一同收藏。
除聯名鞋款與潮流 T-shirt，SKECHERS x《鬼滅之刃》此次同步推出 「限量聯名盲卡」，即日起凡購買任一 SKECHERS x 鬼滅聯名系列商品，即可隨機獲得一組盲卡。每組盲卡內含三位角色，完整收錄四位主角與九柱，共 13 款角色卡牌，數量有限，送完為止。
盲卡採雙面設計，可立起展示亦方便隨身攜帶。SKECHERS x《鬼滅之刃》聯名1月28日正式登台發售，SKECHERS 更特別於台北西門町漢中店打造《鬼滅之刃》主題專區，從戶外大型看板、入口裝潢到店內陳列，全面營造沉浸式動漫氛圍，自 3 月 1 日起，可親臨 SKECHERS 西門漢中店近距離感受《鬼滅之刃》的魅力。
2026 馬年新春，Hang Ten 推出「Hang Ten × 洪福田」《浪騰馬躍》馬年聯名系列，攜手台南版畫藝術家洪福田，以傳統版畫工藝為創作基底，融合品牌衝浪精神與哈哈熊 IP，將「浪騰」的前行動能與「馬躍」的奔騰好運濃縮為充滿力量的馬年圖騰，讓年節單品跳脫制式符號堆疊，成為兼具收藏價值與日常穿搭性的節慶設計。
作為 2026 年新春第一波，Hang Ten 也同步展現品牌全新面貌的輪廓——承襲加州衝浪起源，持續以「舒適×機能×百搭」為核心，並以「Follow Your Feet／走出你的風格」作為品牌宣言，從經典休閒走向更貼近現代生活節奏的生活風格品牌。
本季除新年聯名外，也將以暖溫衣與 AeroKnit空氣針織兩大機能系列回應近期溫差變化大的日常需求，為低溫防護與活動舒適提供更剛好的選擇。
冬去春來，萬象更新。加拿大專業運動服飾品牌 lululemon 為慶祝丙午馬年，推出 2026 年新春限定系列，汲取農曆新年的節慶氛圍為設計靈感，結合節日色彩與寫意水墨，勾勒出生肖「馬」的意象，並以金色刺繡點綴細節，呈現精緻簡約的造型。搭配俐落的剪裁，不僅適合新春拜年時穿搭，亦能在日常生活中延續濃厚的新年氛圍，為新一年注入活力與好狀態。
本次新春限定系列將人氣經典款式增添節慶元素，以鮮明色彩點亮春日活力。除了經典的牛津紅（Oxford Red）與優雅的淺象牙白（Light Ivory），lululemon 更首次推出 Lunar Plumes Red Multi — 一款致敬馬年的生肖靈感印花。設計靈感源自能量、自由與進步，透過動態圖案與流暢線條，展現兼具動感與優雅的姿態。印花元素象徵活力、時髦與希望，為每件單品賦予力量與精緻感，讓穿搭更具自信。
終於等到女王回歸！ BLACKPINK 宣布將於 2 月攜全新迷你專輯強勢回歸，全球 BLINKs 引頸期盼。迎接回歸盛事，當然少不了 BLACKPINK 相關潮流單品助陣，《BLACKPINK IN YOUR AREA》League Collection 快閃店台中站即將登場，將於 1 月 30 日至 2 月 25 日 強勢進駐 台中新光三越中港店 10 樓天空劇場，率先為女王回歸暖身。
快閃店以 BLACKPINK 獨有的粉黑風格搭配運動潮流風格為主軸，攜手 Fanatics、Complex ，並集結 New Era、美國職棒大聯盟（MLB） 及 法國足球豪門巴黎聖日耳曼（PSG） 等國際級品牌與球隊，打造豪華聯名陣容。超過 20 款限定聯名單品亮相，無論是 BLINKs 或運動潮流愛好者都能輕鬆駕馭。店裝更搭配醒目的「BLACKPINK IN YOUR AREA」標語，瞬間將粉絲帶入專屬於BLACKPINK的潮流世界，現場打卡再享結帳9折，BLINKs千萬不能錯過！
每逢迎接新的一年，總少不了一點儀式感為今年好運揭開序幕。如果說，新年有什麼必做開運清單，那「馬上穿新鞋，馬上穿新衣」就是最好的儀式象徵！
這次PUMA 獨家帶大家直擊 KIRE & Karencici 的開運指南，將招桃、招福、招財三大好運色系穿上身，並集結 PUMA 三大人氣鞋款 BELLA、CAVEN、SPEEDCAT，把好運帶著走！兩位人氣創作歌手，在新年穿上馬年限定彪足馬力系列的全身新行頭，傳遞馬力全開、好運到位，陪伴大家迎接不同凡響的 2026！
強烈冷氣團與春節旅遊潮發酵，帶動「白色保暖」商機升溫！Yahoo購物觀察近期「滑雪」熱搜飆2倍，機能外套年增近3成，行李箱業績最高成長7成。根據最新旅遊趨勢報告，台灣國人平均每人出境達2.45次，「高頻快閃」短程航線成主流，日本、南韓穩居最熱門旅遊地。因應日韓雪季與與國人短程快閃旅遊趨勢，保暖機能裝備、行李箱、壓縮收納神器熱賣。Yahoo購物即日起祭出全站回饋，天天消費滿3,000送300、天天抽888點OPENPOINT，並加碼多檔知名戶外品牌限時優惠，The North Face、Columbia等品牌最低下殺5折起，人氣品牌29吋行李箱千元有找，冬季出遊與保暖換新省更大。
更多三立新聞網報導
BMW全新豪華車款進駐晶華、晶英！「晶采自駕遊」入住體驗頂級駕乘樂趣
漢來飯店北中南三館迎新春 住房專案加碼年味活動、情人節專案同步推出
必收！7-ELEVEN攜手西村優志 超過20款獨家商品萌翻生活
手刀預備！星巴克小熊玻璃TOGO冷水杯 這天正式開搶
其他人也在看
關穎曝「豪宅視角」看霍諾德爬101！ 自嘲俗辣不敢看：賈董太強了
極限攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）挑戰徒手攀爬台北101，引發全球關注。名媛關穎分享「豪宅第一排」觀看心得，表示自己超級俗辣「整個過程都不敢看」，更大讚101董事長好友賈永婕：「太強了」。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前 ・ 1則留言
「起家厝」空20年決定出租！老夫妻為何想通？原來42坪3房能租5.5萬：免管事就能入帳｜好宅報報
根據內政部公布的資料，2024年下半年台灣的低度使用住宅戶數達91萬4,196戶，比率達9.79%，其中包括建商尚未售出的待售新成屋約10萬多戶，中古屋空屋總戶數約有80萬戶。之所以會有這麼多閒置不動產，預料有一大部分原因，是因為屋主選擇性閒置，在沒有財務需求的前提下，很多屋主寧可選擇空置也不願出租；但是在包租代管業興起後，這樣的狀況出現了改變。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 9 小時前 ・ 11則留言
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」 分局百字文回應了
罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 443則留言
急凍！冷氣團將殺到「最冷時間點曝光」 恐探10度以下
要變冷了！氣象粉專「天氣風險」指出，今（26）日雖然全台各地氣溫明顯上升，不過明日起冷氣團來襲，北台灣和宜蘭地區將明顯降溫；氣象專家吳聖宇也分析，最冷時間點預估是28日晚間至29日凌晨，部分區域恐達到10度以下低溫。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 4則留言
許瑋甯趕場參加LuLu婚宴！與老公邱澤同框 下半身失蹤優雅穿搭成焦點
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導陳漢典、Lulu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，在演藝圈擁有好人緣的兩人，現場賓客陣容堪比三金典禮般豪華。...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 9則留言
藍白10度封殺國防預算 民進黨反擊了！
[NOWnews今日新聞]針對國民黨、民眾黨立法院黨團於今（27）日程序委員會中，第10度封殺攸關台灣自主防衛的國防特別預算條例一事，民進黨發言人韓瑩指出，媒體才揭露中共有意以阻擋軍購與關稅作為交換條...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 182則留言
卓榮泰改叫「台灣101」臉書被灌爆 蔣萬安回敬1句話記者也笑了
美國攀岩傳奇霍諾德（Alex Honnold）25日在Netflix全球直播見證下，完成徒手攀登台北101的壯舉，讓台灣成為國際焦點。不過行政院長卓榮泰恭賀霍諾德的貼文中，將國人熟悉的台北101大樓，刻意改稱「台灣101」，臉書隨即被網友灌爆。台北市長蔣萬安今（27日）受訪被問及此事，笑著反問「所以我是台灣市的市長嗎？」酸度爆表，讓一旁記者們的嘴角瞬間失守。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前 ・ 112則留言
王子吃尾牙遭范姜酸這5字！網不買單：就事論事不行？
娛樂中心／周孟漢報導藝人范姜彥豐去（2025）年10月底親自發影片，指控妻子粿粿出軌藝人王子（邱勝翊），夫妻關係正式撕破臉，目前仍在離婚訴訟階段，粿粿與王子的事業也全面停擺。未料婚變風波尚未平息，王子出席經紀公司尾牙時的畫面又意外被流出，讓范姜彥豐忍不住開酸「？還要臉嗎」，掀起網友兩派論戰。民視 ・ 3 小時前 ・ 32則留言
曹西平告別式「三哥未現身」！包偉銘改機票低調送戰友
資深藝人曹西平去年在家中驟逝享壽66歲，後事全由乾兒子Jeremy一肩扛起，他的告別式「最後的安可」在今（27）日舉辦，藝人好友龍千玉、包偉銘、陳凱倫、劉明珠、周思潔、恬娃、阿Ken、董至成等人陸續到場，稍早告別式圓滿落幕，董至成紅著眼眶泛淚走出會場。自由時報 ・ 6 小時前 ・ 11則留言
新／新版新台幣將曝光？千元「4位小朋友畢業了」 央行上午10點揭曉
中央銀行將於今（27）日上午10時舉行記者會，由發行局局長鄧延達親自主持。值得注意的是，這場記者會的任務相當「魔幻」，央行預計將在現場同時說明「兩種新鈔」的相關資訊：一種是民眾下週過年要包紅包的「現行版新鈔」，另一種則是預計2028年才會問世、徹底改頭換面的「未來版新鈔」改版主題。這場集結了「現在」與「未來」的貨幣大秀，預計將揭開新台幣全面改版後的規劃藍圖。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 138則留言
Lulu「浴巾包頭」送客超狂藏巧思！婚禮後首發聲：要躺三天才能平復
藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚宴，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，婚禮亮點十足，Lulu最後以「浴巾包頭」創意造型送客，驚呆眾人。婚禮結束後，Lulu也在臉書發聲。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 2則留言
Lulu、陳漢典婚禮嘉賓穿搭！唐綺陽、愛雅拎愛馬仕，關穎靈蛇迷你包低調吸睛
陳漢典與 Lulu 的婚宴今（25日）晚間在台北文華東方酒店舉行，在演藝圈擁有超好人緣的他們，席開70桌、宴請650位賓客，婚宴現場眾星雲集、星光熠熠，嘉賓陣容包括：吳宗憲、王偉忠夫婦、邰智源、郭子乾女人我最大 ・ 11 小時前 ・ 7則留言
霍諾德同框吳建豪！兩人手掌「驚人差異」引爆熱議
美國攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）25日徒手攀登台北101，僅花了91分鐘就登頂，完成備受矚目的極限挑戰。F4成員吳建豪也曬出和霍諾德的合照，兩人手掌「驚人差異」也引起討論。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 3則留言
霍諾德攀101已經夠瘋 執行團隊揭秘「台灣夠敢」背後原因
美國「攀岩傳奇」艾力克斯霍諾德攀上台北101後，真正緊張到手心冒汗的，其實還有一整支在地面、空中、樓層間「狂奔」的執行團隊；團隊首度鬆口，揭開這場全球直播背後「比攀爬還瘋狂」的內幕。執行製作詹姆士史密斯（James Smith）在記者會上一開口就直說：「這真的不是一個簡單任務。」透露從去年3月首度來自由時報 ・ 1 天前 ・ 81則留言
陳漢典、Lulu婚禮戴資穎也到了！網友超驚豔：這粉色系少女是誰？
體育中心／綜合報導陳漢典、Lulu昨（1/25）舉辦婚宴，現場眾星雲集，前羽球球后「小戴」戴資穎也到場祝福，「小戴」以一身粉色系上衣搭配白色長褲粉嫩出席，讓網友大為驚艷，直呼「好美」。FTV Sports ・ 1 天前 ・ 5則留言
范姜彥豐再開戰！王子不倫粿粿「首公開露面」他怒譙：還要臉嗎
王子（邱勝翊）捲入范姜彥豐與粿粿婚變風波，去年11月二度發文致歉後，停工並神隱3個月至今。日前王子所屬「喜鵲娛樂」舉辦尾牙，他低調出席活動的身影被捕捉；畫面曝光後引發熱議，范姜彥豐也發聲狠嗆「還要臉嗎」，宣洩心中怒火。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 22則留言
龍千玉低調現身曹西平追思會 哀送前小叔最後一程
曹西平與包偉銘為同期出道藝人，過去曾同台主持電視節目《來電50》，卻多年來屢傳「王不見王」的不合傳聞。今告別式上，包偉銘身穿全黑、戴著墨鏡低調現身，未接受訪問便快步進入會場，以行動送別昔日戰友，格外引人關注。此外，藝人黃鐙輝也現身致意。他感性回憶，曹西平生...CTWANT ・ 7 小時前 ・ 11則留言
面板、衛星板兩樣情！群創大跌6%炸量近60萬張 「這檔」連3漲25%飆2根漲停
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導台股大盤今（27）日收紅，加權指數終盤來到32317.92點，上漲253.40點或0.79%，成交量1265.8萬張，成交額7949.38億元。不過...FTNN新聞網 ・ 4 小時前 ・ 2則留言
中國恐爆內戰！專家驚曝「習近平動張又俠上當了」 揭2大幕後黑手
中共軍方高層近來接連遭到整肅，包括中央軍委副主席張又俠、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立，因中共高層認為他們涉「嚴重違紀違法」遭立案調查，「太子黨」落馬引發熱議。總體經濟學家吳嘉隆透露，支持張又俠的兵力正在向北京推進，中國有可能爆發內戰，並直指「習近平動張又俠，有可能是上當了」點名兩大幕後黑手。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 244則留言
本週3段式變天！明起轉雨「這天最冷」跌破10度 一圖秒看懂
把握好天氣！氣象粉專天氣風險分析師吳聖宇表示，今（26）日白天較溫暖，不過這週有兩次大陸冷氣團南下，一次是週二到週四清晨（27至29日），一次是週六至下週三清晨（31日至2月3日），兩次降雨機會都較高，未來7至10天天氣、溫度起伏變動大，已有春天的感覺，提醒民眾要多加留意天氣變化。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2則留言