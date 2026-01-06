全校僅19生 雲林飛沙國小龍鳳獅隊 奪冠中冠

雲林四湖鄉飛沙國小的中年級以上16名學生全出動，勇奪全國民俗運動匯演競賽4項特優、1項優等。（周麗蘭攝）

雲林四湖鄉飛沙國小飽受少子化衝擊，全校僅19名學生，龍鳳獅隊日前參加全國民俗運動匯演競賽竟勇奪4項特優、1項優等，除了一、二年級共3名小朋友沒有上場外，其餘16名小朋友全數披掛上陣！

飛沙國小龍鳳獅隊成軍至今13年，是中華盃、全國各級學校民俗體育競賽的常勝軍。2020年參加全國民俗體育競賽，橫掃台灣獅男女混合多獅組等7項冠軍，於菁英賽再奪一座冠軍獎盃，締造校隊最輝煌紀錄。

龍鳳獅隊至少要16人才能成隊，六年級小朋友去年畢業後，少2名獅頭手，一度面臨組不成團窘境。所幸剛升三年級的兩名小朋友舞動獅頭的身形、身法都學得有模有樣，跟上學長姐的腳步，勉強湊足16人。

教練吳登興指出，龍鳳獅隊成立初期全校還有上百名學生，光是六年級就能成一團，少子化浪潮衝擊下，能挑的學生愈來愈少，114學年度僅剩19人，除了一、二年級學生外，三年級以上全部都出動，剛好16人。

飛沙國小的龍鳳獅隊上月赴台南參加教育部全民運動署114年全國民俗運動匯演競賽，幾名家長專程陪同，有人帶雞蛋糕，有人帶飲料，為孩子們加油打氣。

最終，該校16名小朋友包辦台灣獅瑞獸混合組、多獅混合組、單獅混合組、瑞獸女子組4項特優、雙獅混合組優等。「多獅男女混合組」還打進菁英賽，獲得金質獎，堪稱冠軍中的冠軍。

校長朱俊達表示，該校龍鳳獅隊勤於練習，當地活動時常邀請學生表演，累積豐富舞台經驗，即使站上全國賽場也不怯場。

高年級學生分享，操弄獅頭時需完成從板凳上側翻下來的高難度動作，練習幾個月才克服恐懼，這次奪冠，大家覺得辛苦總算沒白費。